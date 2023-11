Domenica 3 dicembre alle 14.00 sarà inaugurato a Ozzero il Casale dolci Cosi. Si tratta di un Hotel Resort per gatti che si trova a sulla strada provinciale vigevanese al km 22.2, località Pusterla 1. Durante l’inaugurazione sarà offerto un rinfresco e saranno presenti degli esperti in fitoterapia che illustreranno agli ospiti i loro segreti. Per informazioni chiamare lo 02 82396289. L’invito all’inaugurazione è aperto a tutti gli amanti degli animali.

Cosetta Bosi, rinomata allevatrice di gatti British Shorthair, ha trasformato la sua passione per i mici in un’opportunità di aiuto alle persone bisognose. Con il successo del suo allevamento ha dato vita al Casale Dolce Cosi, un lussuoso Resort per gatti, a Ozzero, nell’hinterland di Milano. Il casale offre non solo comfort di altissimo livello, con camere singole, doppie e suite per i felini, ma anche un impegno sociale unico.

Casale Dolce Cosi per il sociale

Famiglie o persone assistite dai servizi sociali, su segnalazione degli stessi, possono lasciare gratuitamente i loro gatti presso il Casale durante periodi di ricovero in ospedale oppure durante la convalescenza o la riabilitazione e avere visite veterinarie gratuite, il tutto gestito con amore e professionalità. Il resort, come quelli per gli umani, è dotato di ogni comfort immaginabile, dalle sessioni di cromoterapia e musicoterapia alle webcam installate nelle camerette per rimanere in contatto 24 ore su 24 con i cuccioli. Si distingue dalle pensioni anche per la sua attenzione all’ambiente.

Le ciotole monouso in mais per i pranzi e le cene, le casette e la sabbia eco-friendly contribuiscono, infatti, all’insieme a rendere l’esperienza dei mici non solo lussuosa ma anche sostenibile. Cosetta Bosi e la sua collaboratrice Gabriella di Girolamo hanno creato un rifugio felino dove ogni piccolo micio è trattato con cura e amore, garantendo ai proprietari tranquillità durante le loro vacanze. Un vero paradiso per i gatti, dove il benessere e la sostenibilità si fondono in un’unica esperienza straordinaria, per mici e umani.