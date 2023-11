Attenzione al vento forte a Milano

Dalle 18 di oggi la provincia di Milano, specie l’area a nord Ovest, sarà interessata da la presenza di vento forte. Allerta Lom ha lanciato un annuncio pochi minuti fa. Si tratta di un’allerta i tipo arancione.

Visti anche i recenti disastri causati dal vento a Milano e nei dintorni, è meglio ricordare le regole di prudenza comune in questi casi. Non sostare sotto gli alberi, e preferibilmente non parcheggiare sotto le fronde di alberi che sembrano poco statici. Non passare sotto ai balconi che hanno i vasi dei fiori posti all’esterno, fare molta attenzione alle impalcature e alla loro stabilità e ritirare i panni stesi, anche se con il vento asciugano in un attimo, perchè se volanvo via e finiscono sul parabrezza delle auto, potrebbero causare degli incidenti stradali.

Va fatta anche molta attenzione a muri fatiscenti e ai tetti di tegole delle case perchè è facile che volino via. Così come risultano pericolosi i cornicioni vecchi, in questi casi. altra grande attenzione va fatta a tende, dehors e altri oggetti che possono essere sollevati dal vento e volare via. Il centro funzionale di monitoraggio rischi della regione Lombardia ha comunicato che l’allerta durerà fino a questa notte alle 3. Si tratta comunque di un rischio moderato, ma in ogni caso presente.

Convocato il coc di Milano

Il sindaco di Milano ha convocato il Coc, il Centro Operativo Comunale, perchè le raffiche di vento raggiungeranno gli 80/100 km orari.