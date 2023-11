Interisti per sempre e l’educazione al tifo sportivo. Una serata importante a Ossona, con Magia Mereghetti e Alberto Figliolia

Interisti per sempre. L’associazione calcio Ossona, con il patrocinio del Comune di Ossona e dell’inter club di Magenta, ha organizzato per venerdì 24 novembre, alle 20.45, nell’auditorium di via Litta Modignani, alle scuole medie, una serata dedicata all’educazione al tifo sportivo, con la presentazione del del nuovo libro di Alberto Figliolia. Ospite d’onore della serata sarà Magia, il calciatore di serie A ossonese Mario Mareghetti che deve il suo sopranome al giornalista sportivo Gianni Brera e che, per tanti anni, ha allenato le squadre giovanili dell’Inter, diventando, oltre che un allenatore sportivo, anche un educatore allo sport che può vantare molti successi.

Durante la serata sarà presentato il libro Interisti per Sempre, una raccolta di racconti di vari autori, curato dal giornalista e poeta Alberto Figliolia. Sono i racconti di tanti ragazzi, giovani e meno giovani, che parlano delle loro esperienze come tifosi, delle emozioni provate allo stadio ad assistere alle partite della loro squadra preferita, quando il tifo era motivo di fratellanza e contro i tifosi delle squadre avversarie non c’erano mazze e botte, ma, al massimo, c’era qualche sfottò nei confronti dei tifosi delle squadre avversarie, che rimanevano comunque degli amici, dei ragazzi.

Uno degli autori dei racconti raccolti nel libro è dell’ossonese Enrico Vignati, figlio di Osvaldo Vignati, uno dei presidenti che nel tempo hanno guidato l’Ac Ossona. Durante la serata Alberto Figliolia leggerà alcuni brani del libro Interisti per sempre, che è anche il primo libro di una collana di racconti dedicati allo sport. La serata è patrocinata anche dall’ Inter Club di Magenta, e sono attesi tifosi di tutte le squadre di calcio che si sentono uniti nel voler condividere i veri valori dell sport.