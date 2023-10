Pink Color Run. La Croce Bianca Magenta il 15 ottobre si colora di rosa 🌸

La Croce Bianca Magenta e Cuore di Donna, il Tapascione Running Team, il Comune di Robecco Sul Naviglio e l’ Associazione Gerusco presentano Pink Color Run, per colorare insieme la prevenzione in rosa 💓Si tratta di una camminata di 3,5 km, non agonistica e a scopo benefico, il cui ricavato sarĂ utilizzato per organizzare percorsi di prevenzione sul territorio, i cui incontri si terranno nella sede di Croce Bianca di Magenta in collaborazione con l’Associazione Cuore di Donna.

La camminata dal cuore… rosa

La camminata è aperta a tutti: adulti, bambini e amici a 4 zampe. La partenza è domenica 15 ottobre alle ore 15:30 dal parco di Villa Terzaghi a Robecco Sul Naviglio. L’appuntamento è alle ore 14:30 per effetttuĂ re gli accrediti.

Per iscriversi si deve compilare il form al link https://forms.gle/MuH7M6uzpw3M4Me87 e versare l’oblazione (a partire da 10 euro per gli adulti e 5€ euro per i bambini minori di 10 anni). L’iscrizione comprende un kit colore e alcuni gadget. SarĂ possibile versare l’oblazione presso la sede di Croce Bianca in via Trieste 62 a Magenta nei pomeriggi di domenica 8 e sabato 14, oppure a partire dalle 14:30 il giorno della camminata. I partecipanti o invitati ad indossare una maglia bianca e degli occhiali da sole.

I kit disponibili sono 250,