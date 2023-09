Eventi in Jazz a Milano: Concerti Imperdibili con Gianni Cazzola, Enrico Pieranunzi e Altro”

La rinomata rassegna “Eventi in Jazz” è pronta a tornare a Busto Arsizio e Castellanza, nella provincia di Varese, con un’edizione eccezionale che promette di deliziare gli amanti del jazz italiano. Organizzata dall’imprenditore discografico Mario Caccia, titolare dell’etichetta Abeat Records, e con il sostegno dei due Comuni coinvolti, questa rassegna offre quattro imperdibili appuntamenti con alcuni dei protagonisti e gruppi più noti della scena nazionale, oltre a un live straordinario con il leggendario Banco del Mutuo Soccorso, una band di culto nella storia della musica italiana. Scopri cosa ti aspetta in questa edizione da non perdere!

Omaggio a Gianni Cazzola: Una Leggenda del Jazz

La rassegna inizia domenica 1 ottobre con un concerto-tributo al grande batterista Gianni Cazzola. Questo evento unico al Teatro Sociale di Busto Arsizio vedrà anche la partecipazione di Tullio De Piscopo, un “collega” di strumento, che sarà il padrino della serata intitolata “The Great Gianni Cazzola & New Jazz Generation.” Gianni Cazzola, con 65 anni di carriera alle spalle, ha collaborato con una schiera di artisti leggendari del jazz, rendendolo un’icona della scena musicale.

Enrico Pieranunzi: Un Pianista Eclettico

Il 7 ottobre, gli occhi della rassegna saranno puntati sul rinomato pianista e compositore romano, Enrico Pieranunzi. Egli si esibirà in diverse formazioni, da solista a quintetto, offrendo un’esperienza musicale unica. La sua abilità nel pianismo, nella composizione e nell’arrangiamento lo rende uno dei musicisti più versatili d’Europa.

Banco del Mutuo Soccorso: Dai Classici del Jazz al Rock Progressivo

Il 13 ottobre, la celebre band Banco del Mutuo Soccorso porterà un intrigante mix di jazz e rock progressivo sul palco di Busto Arsizio. La loro ultima produzione, “Orlando: le forme dell’amore,” ispirata all’Orlando Furioso, promette di incantare il pubblico.

Gipsy Jazz e Retro Swing a Castellanza

Nel mese di novembre, “Eventi in Jazz” si sposterà a Castellanza per due indimenticabili serate. Il 10 novembre, si esibiranno i Manomanouche, una formazione di punta del panorama Gipsy Jazz, seguiti dagli irresistibili Sugarpie and The Candymen, un quintetto che modella con virtuosismo e ironia i classici del rock e del pop in uno stile rétro che evoca l’era dello swing e il rock’n’roll degli albori.

Claudio Fasoli: Una Carriera da Celebrare

Per la data finale dell’edizione, il 17 novembre, sarà il momento del celebre sassofonista e compositore Claudio Fasoli. La sua carriera eccezionale sarà celebrata con la partecipazione di colleghi che hanno condiviso con lui due decenni di innovazione musicale. E’ l’opportunità di immergertisi nell’eclettico mondo del jazz italiano con “Eventi in Jazz” nel 2023, per acquistare i biglietti e prepararsi a vivere serate indimenticabili con alcune delle migliori star del jazz italiano!

Il programma completo di Eventi in Jazz – da domenica 1 ottobre a venerdì 17 novembre 2023

Domenica 1 ottobre 2023

Busto Arsizio (Va) .Teatro Sociale, via D. Alighieri 20.

Tullio De Piscopo presenta… The Great Gianni Cazzola & New Jazz Generation. Gianni Cazzola (batteria), Andrea Candeloro (pianoforte), Attilio Costantino (chitarra), Carlo Bavetta (contrabbasso), Cesare Mecca (tromba), Didier Yon (trombone), Tommaso Profeta (sax).

Busto Arsizio (Va) Teatro Sociale, via D. Alighieri 20.

Enrico Pieranunzi si racconta. Enrico Pieranunzi (pianoforte), Simona Severini (voce), Rosario Giuliani (sax), Andrea Dulbecco (vibrafono), Luca Bulgarelli (contrabbasso), Mauro Beggio (batteria) e il Jazz Acoustic Strings: Cesare Carretta (violino), Silvia Maffeis (violino), Matteo Del Soldà (viola), Yuriko Mikami (violoncello).

Busto Arsizio (Va, Teatro Sociale, via D. Alighieri 20.

Banco del Mutuo Soccorso. Vittorio Nocenzi (organo, sintetizzatori, pianoforte, cori), Michelangelo Nocenzi (pianoforte, tastiere), Filippo Marcheggiani (chitarra elettrica, cori), Nicola Di Già (chitarra ritmica e acustica), Marco Capozi (basso elettrico), Dario Esposito (batteria), Tony D’Alessio (voce solista).

Castellanza (Va). Cinema Teatro Dante, via D. Alighieri 5.

Manomanouche Nunzio Barbieri (chitarra manouche), Luca Enipeo (chitarra manouche), Francesco Django Barbieri (clarinetto), Pierre Steeve Jino Touche (contrabbasso) Sugarpie and The Candymen, Lara Ferrari (voce), Jacopo Delfini (chitarra gipsy e armonie vocali), Renato Podestà (chitarra, banjo e armonie vocali), Roberto Lupo (batteria), Alessandro Cassani (contrabbasso).

Castellanza. Cinema Teatro Dante, via D. Alighieri 5.

Claudio Fasoli – Excursus. Claudio Fasoli (sax), Mario Zara, Michelangelo Decorato (pianoforte), Simone Massaron, Michele Calgaro (chitarra), Yuri Goloubev, Tito Mangialajo Rantzer (contrabbasso), Marco Zanoli, Stefano Grasso, Gianni Bertoncini (batteria).



Inizio concerti: ore 21.

Biglietti: ingresso 10 euro; gratuito per gli Under 26.

Abbonamento a cinque concerti: 37,50 euro.

Acquisti on line: www.biglietti.store

Informazioni: management@abeatrecords.com; cell: 3478906468.

On line: www.facebook.com/eventiinjazz

Instagram: Eventi in Jazz