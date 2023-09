Magenta Jazz Festival: un fine settimana di note incantevoli

Nell’ambito della 25° edizione del rinomato Magenta Jazz Festival, l’appuntamento da non perdere è il secondo concerto in programma, che si terrà domenica 10 settembre alle ore 21 nel suggestivo cortile di Casa Giacobbe, situato in Via 4 Giugno a Magenta.

Lorenzo De Finti Quartet: una serata indimenticabile

Questo imperdibile evento vedrà esibirsi il talentuoso Lorenzo De Finti Quartet, regalando al pubblico una serata magica all’insegna del jazz di alta qualità. L’ingresso al concerto è libero, ma si consiglia vivamente di prenotare i posti disponibili inviando una e-mail a: info@maxentiabigband.it.

Jazz per tutti i gusti: una giornata di musica a 360 gradi

Ma le sorprese non finiscono qui! Nel pomeriggio della stessa giornata, dalle ore 18 alle 20, la straordinaria formazione dixieland Maxentia Brass Band prenderà d’assalto le vie del centro di Boffalora Ticino, contribuendo a rendere ancora più speciale la Festa della Sücia. E per chi non può aspettare fino a domenica, il sabato 9 settembre al Parco Lincoln di Vittuone alle ore 21, la Maxentia Big Band prenderà il palco per un concerto straordinario intitolato “A qualcuno piace Fred – omaggio allo swing di Fred Buscaglione,” con la voce magistrale di Fabio Calabrò. Anche questo evento è a ingresso libero.

Un doveroso ringraziamento va ai volontari dell’Associazione Culturale Maxentia Big Band per il loro impegno straordinario e all’Amministrazione Comunale per aver reso possibile il progetto del Magenta Jazz Festival, contribuendo a rendere Magenta una vera e propria Città della Musica.