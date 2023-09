Lettera urgente di Marco Cagnolati sull’ emergenza sicurezza in zona Stazione Centrale

Abusivi, Spacciatori e Problemi di Sicurezza a Milano e in via Benedetto Marcello: Appello dei Cittadini e una lettera inviata dal consiglire di municipio 3 Marco Cagnolati.

Una situazione allarmante, nota da tempo, che sta mettendo in pericolo la sicurezza e il benessere dei residenti nella zona di Via Benedetto Marcello. All’altezza del numero civico 93 c’è un ristorante abusivo, direttamente sulla strada. La situazione è documentata dalle foto che il consigliere Cagnolati ha allegato alla lettera, poi inviata alle autorità. Da diversi mesi, nella via si sono insediati dei commercianti e dei ristoratori abusivi che vendono cibo illegalmente, in barba ad ogni regola igienica. Ancora più preoccupante è il fatto che tali attività si svolgono all’interno delle aree verdi e del parco giochi, impedendo ai bambini di usufruirne.

Nelle foto inoltre si vedono dei personaggi che fanno scaturire qualche sospetto sulla tipologia della mercanzia in vendita. Mercanzia di cui molto probabilmente è impossibile avere la licenza di vendita al pubblico. I residenti della zona sono profondamente preoccupati per la totale assenza di controlli e si sentono in balia di spacciatori e commercianti di merce di dubbia provenienza. La situazione è diventata così insostenibile, che il consigliere ha chiesto che sia urgentemente avviata un’azione di monitoraggio da parte della Polizia Locale, in collaborazione con le altre forze di pubblica sicurezza.

Secondo Cagnolati si rende necessario effettuare sequestri di merce illecita e comminare sanzioni appropriate per debellare il fenomeno., ma da quanto si vede, è una materia che andrebbe affrontata nel comitato per la sicurezza di Milano che tutte le settimane vede riuniti allo stesso tavolo tutti gli enti che si occupano si sicurezza a Milano. Molte delle mercanzie vendute potrebbero essere state rubate, oppure prese alle discariche, come capita con i piccoli elettrodomestici, e riparate da persone non esperte che poi le mettono in vendita e che il più delle volte causano cortocircuiti e incendi, dato che sono spesso usate da persone che vivono in case che hanno impianti elettrici vecchi, se non fatiscenti.

La lettera di Marco Cagnolati

Egr. Questore, Egr. Sindaco, Egr. Assessore, Egr. Comandante della Polizia Locale del Comune di Milano. Segnalo, come da foto allegate, che in Via Benedetto Marcello nei presi del civico 93, da mesi sono presenti abusivi che vendono cibo illegalmente ed all’interno delle aree verdi e del parco giochi inoltra si incontrano sempre individui – foto allegate – dediti a “strani” commerci del tutto indisturbati o che occupano le aree destinate a gioco dei bambini impropriamente non permettendone una corretta fruizione.

Segnalo che i residenti lamentano assenza di controlli, e di come l’area sia in balia di spacciatori e persone occupate in commerci di merce di dubbia provenienza come da foto allegate. Chiedo quindi che la zona venga monitorata da parte della Polizia Locale in collaborazione con le altre forze di pubblica sicurezza e che vengano effettuati sequestri nonché elevate le giuste contravvenzioni nei confronti di queste persone per debellare questo fenomeno. In attesa di un riscontro scritto in merito alle azioni che vorrà adottare ed a questa richiesta porgo cordiali saluti. Cons. di Municipio Marco Cagnolati