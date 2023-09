Premio Milano donna 2023. Le associazioni di donne si sono incazzate

Una newsletter ha fatto infuriare le associazioni che operano sul Municipio 7 di Milano che corrisponde, all’incirca, alla zona di San Siro. È arrivata ieri mattina, primo settembre, nelle email delle associazioni e dice.

” E’ reso pubblico l’avviso per l’erogazione del contributo nell’ambito dell’iniziativa premio Milano donna a favore di un’associazione operante sul territorio del Municipio 7, con presenza prevalente di donne all’interno dei propri organismi direttivi, per la realizzazione di attività e/o progetti in favore delle donne del Municipio 7 di Milano anno 2023″ allegato c’era un link che però scadeva il 29 agosto.

Questo impedisce a qualunque associazione, che non sia stata informata in altro modo e abbia così avuto modo di inserire la domanda per la propria associazione prima prima che scadesse il link inviato con la newsletter. Alcune delle associazioni del Municipio 7, che hanno i requisiti per partecipare al bando, quando hanno letto la lettera e hanno scoperto che il link era scaduto si sono arrabbiate e ci hanno inviato la notizia anticipandoci che faranno tutte le loro rimostranze al municipio, portando la questione all’attenzione dei media.

Da quanto ci dicono non sanno cosa pensare, se si è trattato, cioè di malafede oppure di semplice incompetenza. Però se qualche associazione parteciperà al bando e vincerà il premio dovrà spiegare come ha saputo la possibilità in modo da partecipare al bando, o Premio, prima che scadesse il link.