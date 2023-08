Borseggiatori rubano borsa al Ryori di Vittuone, ripresi dalle telecamere

Forse i borseggiatori si sentono troppo sotto pressione a Milano città, e si sono spostati in provincia, pensando che qui esistano meno telecamere. Oggi pomeriggio, verso le 15:30, quattro borseggiatori, due donne e due ragazzini, hanno rubato la borsa, contenente il portafoglio con documenti e denaro, ad una delle clienti del Ryori di Vittuone.

Pubblicità

Il furto è stato ripreso dalle telecamere di video sicurezza del locale, e si nota la donna più giovane che, mentre quella anziana fa il palo, prende la borsa, sfila il portafoglio e lo consegna a uno dei ragazzi. La denuncia è stata presentata e probabilmente i carabinieri saranno in grado di riconoscere il gruppetto che si è dedicato ai furti in quell’occasione.

Pubblicità

Sapendo come ragiona questo tipo di ladro, cioè che gettano via quello che non gli interessa, cioè la borsa e i documenti che sono invece preziosi per i proprietari, Dopo il furto la vittima ha cercato la sua borsa e i documenti nei dintorni del locale. Purtroppo non li ha trovati. Forse si trovano in qualche canale in qualche boschetto, o sul ciglio di una strada dove i ladri li hanno abbandonati. Poi potrebbero essere anche nei comuni circostanti, come Ossona, Sedriano o Corbetta.