Il comune di Milano ha perso i dati. Sperano nel backup

La notizia che il Centro elaborazione dati del Comune di Milano non funzionava più è arrivata ieri sera intorno alle 20:30. La colpa pare sia di “problemi di alimentazione elettrica”. Cioè sembra sia saltata la corrente e i server siano andati fuori servizio, come se li avesse colpiti un fulmine mentre non erano collegati a un gruppo di continuità. Oppure come se qualcuno avesse improvvisamente staccato la spina a tutti i server, cancellando di fatto i dati appena inseriti. Il danno è notevole. Speriamo abbiano fatto, tra sabato e domenica prima del guasto, almeno il backup giornaliero.

A causa del guasto, i principali servizi di sportello per i cittadini e le imprese oggi non potranno essere erogati. Gli appuntamenti già in calendario nelle varie sedi anagrafiche della città sono in via di annullamento e verranno riprogrammati senza, si spera, tempi di attesa. Gli uffici comunali stanno inviando ai cittadini una email con un link diretto ad un’agenda di recupero per prenotarsi nuovamente agli appuntamenti. Intanto “sin da ieri sono in corso di interventi per il ripristino dei servizi informatici e siamo in attesa della loro completa riattivazione” dice il Comune di Milano.

Il comune segnala anche che gli sportelli sono comunque aperti al pubblico per il ritiro delle carte d’identità già pronte e in giacenza e per le certificazioni storiche. È possibile recarsi nelle sedi dell’anagrafe anche per i giuramenti di cittadinanza, per il protocollo degli atti e per il pagamento della tari. Anche il sistema di gestione dei servizi funebri è attivo.

Per informazioni e assistenza si può chiamare il numero 02 02 02. Negli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio sono sempre presenti gli uffici della polizia di Stato per il rilascio di carte d’identità, in caso Chi erano state rubate o smarrite. Gli uffici sono aperti da lunedì al venerdì alle dalle 8:00 alle 15 e il sabato mattina dalle 8:00 alle 12:00. In ogni caso il sito internet del Comune di Milano è attivo per la consultazione e per scaricare la modulistica dei vari uffici. Però non è garantito che sito internet funzioni nel caso in cui si Tenti di inserire delle pratiche online.