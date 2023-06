Dolci coccole, per tutti i sensi

Domenica 10 giugno, alle 17.30, si è svolta la presentazione di un doppio trattamento di dolci coccole per i capelli e per il gusto, in via Roma 62 a Ripalta Cremasca, in provincia di Cremona, nei pressi del parrucchiere By Ale. Il trattamento per capelli colorati proposto da Alessandra Vigani ha gli stessi ingredienti della torta preparata e inventata dalla pasticcera Elisa Tommasini, che trovate a Dolci Torte, in piazza Marconi 5 a Crema.



Ale ed Elisa sono due donne intraprendenti, con molta voglia di fare e di crescere e con idee sempre nuove e innovative. Per una pasticcera, le coccole sono una nuova torta, per una parrucchiera un nuovo trattamento per i capelli. Ed è proprio parlando di coccole ed idee innovative che è nata l’iniziativa di creare un nuovo trattamento idratante per capelli colorati con gli stessi ingredienti di una nuova dolce torta.

Una sfida? Si, e l’hanno vinta. Così è nato il progetto Dolci Coccole, perché le coccole sono importanti. Forse non fanno parte di ciò che è necessario alla vita, ma sono quelle che ci rendono felici, sicuri di noi stessi è in grado di affrontare quella stessa vita con un piglio positivo e determinato



Andare dal parrucchiere per effettuare un trattamento per i capelli colorati è un momento di relax esattamente come mettersi di fronte a una fetta di torta e gustarsela con calma, magari in compagnia degli amici. Ale ed Elisa si somigliano molto. Creano ambedue momenti di relax che non sono necessari alla vita, ma che la rendono migliore.

Riso, Nocciole e erboristeria

Le dolci coccole, sia il trattamento idratante per i capelli colorati sia la torta, sono a base di riso, nocciole occitane (piemontesi), gelsomino, rosa e mandarino. Nella torta il mandarino è sotto forma di una gelatina morbida e fresca, e la rosa, nel trattamento per i capelli, è un delicato profumo. Il gelsomino della torta è mediato da un tè, nel trattamento per i capelli è un estratto.

Gli ingredienti sono totalmente naturali, così come le nocciole e il riso, più facili da trovare sul mercato, sono scelti con cura, fra le qualità migliori. La torta è naturalmente priva di glutine ed è anche senza lattosio. La farina di riso è stata impastata con il tè al gelsomino e con le nocciole. Ha un sapore delicato, diverso dai soliti, molto fresco.



Per chi è allergico è importante che glutine e lattosio non siano nemmeno nel trattamento per i capelli colorati. L’estate è un momento duro per i capelli, che sono più esposti alla salsedine del mare, il cloro delle piscine e al sole più caldo. Tutti elementi che tendono a renderli secchi e sofferenti. Questo trattamento li idrata, li nutre e li rende più forti e resistenti. Il colore rimane più lucido, più naturale e lucente.

Dolci coccole Green

C’è anche una componente Green in questa iniziativa. Infatti le due Dolci coccole sono fatte con nocciole raccolte in Piemonte e i cui residui, gusci e pellicine, sono utilizzati nella delle fabbriche di packaging, per costruire degli imballaggi naturali che sostituiscono la plastica.

