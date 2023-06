Afghano sui binari del metrò

C’era un afgano sdraiato sui binari. Ieri mattina i carabinieri hanno dovuto intervenire alla stazione della metropolitana di della Stazione Garibaldi, sulla linea verde, in supporto alla Security di ATM, per togliere dai binari un uomo afgano di 26 anni che ci si era sdraiato.

L’afgano, così facendo, ha bloccato i convogli in direzione di Assago Abbiategrasso e la metropolitana ha dovuto fermarsi per circa una ventina di minuti, abbassando la potenza dell’Elettricità per permettere ai Carabinieri alla Security di ATM di sollevare di peso l’afgano e riportarlo e portarlo fuori alla fossa dei binari.

il 26enne afgano è in Italia senza fissa dimora, ha alcuni precedenti di polizia, ed è stato denunciato, in stato di libertà, per interruzione di pubblico servizio. Non ha infatti voluto spiegare per quale motivo aveva deciso di sdraiarsi sui binari.

