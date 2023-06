Scappa in una cantina di piazza Selinunte

Ieri mattina, intorno alle 9:00, una volante della questura ha individuato uno spacciatore in piazza Selinunte. I poliziotti si sono avvicinati per chiedergli i documenti. Un approccio di routine come tanti.

L’uomo però non si è neppure lasciato avvicinare. Come si è accorto che i poliziotti stavano per rivolgersi a lui, è scattato e ha iniziato una fuga a piedi. I poliziotti si sono corsi dietro e lo hanno inseguito. Dopo diversi scarti si è infilato in un portone e nel ginepraio di cantine dei palazzi della zona.

i poliziotti lo hanno trovato proprio in una delle cantine. Aveva addosso tre grammi di cocaina, già divisi in diverse dosi. Si tratta di un egiziano senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano con diversi precedenti sia per droga sia per altri motivi. È stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per il processo di direttissima.

