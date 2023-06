Arresto per scippo in via Morgantini, a Milano

Un scippo in via Novare e e un arresto in forze in via Morgantini. Ieri pomeriggio all’altezza della fermata della 49, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un 27enne marocchino che poco prima, in via Novara aveva strappato dal collo di un uomo di 55 anni, italiano, due collanine d’oro. Il marocchino, in compagnia di un’altra persona, aveva poi spintonato la vittima e si era dato alla fuga a piedi.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla vittima stessa e allertando le radiomobili e le pattuglie di carabinieri motociclisti che erano in zona, hanno presto individuato il fuggiasco e lo hanno bloccato in via Morgantini. Aveva ancora con sé le due collanine, che sono state già restituite al proprietario. L’ha arrestato è stato accompagnato nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima. È accusato di rapina impropria e non è alla sua prima volta. E’ senza fissa dimora e ha precedenti di polizia per furto, spaccio di stupefacenti ed era già stato colpito da un avviso orale.

Le Foto dell’arresto

La scena dell’arresto del marocchino si è svolta sotto gli occhi dei residenti e dai passanti in via Morgantini, che pur non sapendo nei particolari cosa stava succedendo, hanno detto di essere stati molto contenti di vedere un’azione in forze dei Carabinieri in quella zona, perché tra la fermata dell’autobus 49 e dintorni la situazione è spesso invivibile proprio per la presenza continuata di ubriachi, spacciatori, scippatori e altra gente che bivacca sotto la pensilina.

