Da Cuba alla stazione centrale di Milano. In fuga con una borsa

Due cittadini di Cuba di 22 e 41 anni (circa) sono stati arrestati dalla polizia ferroviaria in stazione centrale a Milano. Sono accusati di furto aggravato in concorso. I poliziotti li hanno sorpresi mentre tentavano la fuga dopo aver rubato una borsa a degli ignari turisti stranieri che stavano cenando.

Lo scorso 20 maggio, la famiglia di turisti stranieri stava cenando, tranquillamente seduta ad un tavolo in un locale della stazione centrale di Milano quando i due cubani si sono loro avvicinati e, velocemente e silenziosamente, hanno rubato loro una borsa. Poco lontano c’erano gli agenti della Polizia Ferroviaria, in borghese, che li hanno visti e li hanno fermati mentre tentavano di fuggire.

La borsa rubata è stata restituita immediatamente ai proprietari, che non si erano ancora accorti di essere stati derubati. I due sono quindi stati portati in commissariato e sistemati nelle camere di sicurezza, in attesa del processo per direttissima che sarà celebrato in conseguenza all’arresto in flagranza di reato.

Fra le avvertenze e i consigli da dare ai turisti che fanno tappa alla stazione centrale dovrebbe esserci anche quello di non tenere le borse appoggiate a terra di fianco ai piedi quando sono seduti ad un tavolino in un locale. E’ infatti in modo migliore per farsele rubare dai numerosi borseggiatori che frequentano la stazione.