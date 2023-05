Rapina la farmacia a Buccinasco. In fuga con il registratore di cassa

Ieri pomeriggio, in via Marzabotto, a Buccinasco, hanno rapinato la farmacia. Un uomo con il viso nascosto da cappuccio e felpa tirata sul mento è entrato nel negozio, ha spintonato un dipendente, e sia impossessato del registratore di cassa con cui è velocemente fuggito in strada, a piedi. Nel registratore di cassa c’erano 974 euro.

Mentre l’uomo fuggiva per le vie di Buccinasco con il registratore di cassa sottobraccio, I carabinieri della Stazione, inviati dal 112, sono arrivati in farmacia raccogliendo la denuncia e hanno iniziato le ricerche dell’uomo in zona. Individuarlo non era difficile. La descrizione fornita dalla direttrice della farmacia, una donna italiana di 59 anni, era precisa: felpa, cappuccio e un registratore di cassa fra le mani.

I Carabinieri sono stati molto veloci della perlustrazione. Difatti hanno individuato quasi subito il rapinatore. Si trovava in via Tiziano, all’angolo con via Garibaldi. Non si era ancora liberato della caratteristica refurtiva e quindi è stato arrestato in flagranza di reato.

Il registratore di cassa con il denaro ancora all’interno, è stato restituito alla farmacia e il rapinatore portato in caserma. Dopo le operazioni di rito trasferito alla casa circondariale di San Vittore, in attesa della convalida dell’arresto, del processo per direttissima e della decisione del giudice su come dovrà scontare la pena che gli sarà sicuramente comminata