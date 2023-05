Colpo Grosso a Cerro Maggiore. Bottino da 8mila euro in un furto

Verso la una della scorsa notte, a Cerro Maggiore, un comando di ladri hanno forzato le porte delle uscite di sicurezza sul retro del grande magazzino della Tecnomat, sulla via Saronnese.

Dopo essere entrati hanno messo tutto a soqquadro e hanno rubato utensili per il fai da te per un valore di circa 8000 euro. I ladri hanno caricato tutto su un furgone e poi sono fuggiti velocemente dalla zona. All’arrivo dei Carabinieri delle guardie giurate che generalmente tengono sotto controllo i luoghi i ladri erano già scappati e il danno fatto. Sono nati organizzati, tengono d’occhio il tempo che ci vuole tra l’attivazione del sistema di allarme e l’arrivo delle forze dell’ordine e fanno durare i furti il meno possibile, per garantirsi un certo margine di vantaggio nella fuga.

Sul furto sono in corso degli accertamenti e le indagini. Se ne stanno occupando i Carabinieri della compagnia di Legnano. Saranno analizzate sia le immagini del sistema di videosorveglianza interno alla TecnoMat sia quelle che si trovano generalmente in strada sia private sia pubbliche. Tutti i paesi di quella zona sono fra l’altro dotati di varchi stradali che a loro volta permettono di registrare le immagini e le targhe delle auto che entrano ed escono dal paese. A quell’ora di notte il traffico non è intenso e quindi non è impossibile ritrovare l’auto con cui i ladri sono fuggiti.

Inoltre non è difficile sospettare che gli utensili per il fai da te che hanno che sono stati rubati saranno utilizzati per qualche altro furto o per essere venduti ad altri ladri e anche questo potrebbe costituire un canale per le indagini degli investigatori