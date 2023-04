I carabinieri cercano testimoni e vittime del fisioterapista

I carabinieri di Milano hanno lanciato un appello per rintracciare altre possibili vittime di violenza sessuale da parte di un fisioterapista che lavorava in una struttura sanitaria della città di metropolitana di Milano. Cercano anche testimoni che possano fornire altri elementi di indagine. Per questo hanno messo a disposizione due numeri di telefono, lo 0254332570 e il 02543332553, cui risponderanno operatori di polizia giudiziaria che riceveranno le segnalazioni dando le più assolute garanzie di riservatezza garantite dalla legge.

Ieri mattina, 21 aprile, i carabinieri hanno eseguito un ordinanza gli arresti domiciliari in via cautelare, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del tribunale di Milano, nei confronti di M.A. , 46 anni, fisioterapista in una struttura sanitaria della città metropolitana di Milano. L’uomo è gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata commessa nell’esercizio delle sue funzioni sanitarie.

Il giudice ha preso la sua decisione sulla relazione delle indagini della sezione di polizia giudiziaria dei Carabinieri, avvenute in seguito alla denuncia di una giovane donna. La procura della Repubblica ha avviato gli accertamenti necessari ad individuare le persone che potevano descrivere le circostanze per la ricostruzione dei fatti e per altri elementi di riscontro, ma non potendo escludere la presenza di altre possibili vittime delle attenzioni non richieste da parte del fisioterapista. È stato chiesto alla stampa di diramare questo appello in modo che si sappia facilmente, dove e a chi, denunciare facilmente ciò che si è subito.