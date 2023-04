Nuovo furto a Ossona. Attenzione ai ladri

Ossona. Questa mattina, verso le 10:30 circa, sono si è consumato un furto in abitazione ai danni di una donna anziana. Non pubblico l’indirizzo perché la signora non ha piacere che si sappia ( la foto è di repertorio e non indica il luogo del furto), ma la notizia è importante perché c’è una descrizione sommaria del possibile ladro. Del furto è stata sporta denuncia ai Carabinieri che hanno già con più concluso il sopralluogo e avviato le indagini.

C’è una descrizione sommaria dei possibili ladri perché mentre il furto era in atto un uomo di circa 30 – 35 anni ha suonato il campanello della vicina. Questa ha risposto e ha visto che indossava una mascherina, probabilmente per coprirsi il viso. L’uomo ha chiesto alla signora se voleva fare un contratto per l’acqua frizzante. Al diniego della donna è risalito in macchina, un auto nera, al cui volante c’era un altro uomo, e si è allontanato.

La tipologia di furto fa pensare che si tratti del classico mordi e fuggi, in cui i ladri che arrivano sul posto si dedicano più attività differenti fra loro. Tentativi di truffa, truffe dello specchietto, e quando non trovano nessuno in casa, lo scasso e il furto in abitazione. E quindi è necessario lanciare un allerta ai cittadini perché tengano d’occhio quello che capita in strada e nei cortili. Infatti questo tipo di ladro non ha problemi a passare in un cortile per entrare in casa di qualcuno. È uno dei motivi per cui li chiamano topi da appartamento.