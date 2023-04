Torna l’ Insubria Festival. Ecco l’edizione 2023

Dal 22 al 25 aprile, a Marcallo con Casone, in provincia di Milano, torna l’Insubria Festival, il festival celtico dell’ Insubria del Ticino. La festa è organizzata dall’Associazione culturale terra insubre ed è arrivata alla sua diciannovesima edizione. Il programma dei concerti e delle conferenze si può scaricare dal sito internet insubriafestival.org.

Sul palco di Villa Ghiotti, in questi anni, sono saliti molti artisti internazionali che rappresentano il massimo della espressione artistica e culturale di etnie europee, e non solo, meno conosciute. Nelle sale conferenze si sono tenute delle “lezioni” di storia, arte e cultura riguardanti il territorio dell’Insubria e i suoi abitanti, i cui confini vanno dalla Valle del Ticino alla valle dell’Adda con al centro le grandi città di Milano e di Varese. Sin dalla prima edizione l’ Insubria Festival si è svolto in un’atmosfera in cui si respirava la voglia di indipendenza della nazione insubre, alcuni anni con più forza, altri più mestamente, a seconda del momento storico e delle condizioni politiche in cui si viveva.

19 anni sono stati lunghi, ma il festival ha resistito al passare del tempo e si ripresenta anche quest’anno con una scelta di artisti e di esperti e divulgatori storici e culturali che mira a mantenere la forza e l’unione di una nazione che vuole far parlare di sé. Un appuntamento imperdibile sia per i veterani dell’indipendentismo sia per chi vuole capire l’Insubria e la sua gente per la prima volta.

La festa ha il suo culmine il 25 aprile, giorno in cui Marcallo con Casone festeggia il suo patrono San Marco, insieme ad un’altra città simbolo per l’indipendentismo dei popoli padani, Venezia. All’ Insubria Festival si aggiungono quindi anche le attività solite delle feste patronali, con la fiera e il mercato.