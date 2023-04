Scoppia la bacchetta magica di Harry Potter. Bambino ferito

Ieri sera intorno alle 21:00, un bambino di 11 anni è rimasto gravemente ferito alle mani dallo scoppio improvviso di una bacchetta magica di Harry Potter. È successo ad Arese, mentre il bambino era a casa insieme alla sua famiglia. È stato chiamato immediatamente il 112 che ha inviato sul posto le squadre dei sanitari che hanno medicato il bambino e lo hanno poi trasportato, il codice giallo, all’ospedale San Gerardo di Monza. È ancora ricoverato.

Pubblicità

Cosa è accaduto

Invece di produrre un piccolo lampo, la bacchetta è esplosa nelle mani del bambino. Che si è ferito in modo serio il dito medio e tagliato il palmo della mano destra mentre ha delle escoriazioni sull’altra. A casa del piccolo sono intervenuti anche i carabinieri di Garbagnate Milanese per appurare quale fosse il giocattolo che ha fatto un tale danno. I genitori hanno spiegato i militari di aver comperato la bacchetta magica di Harry Potter via internet su un sito online e che non è in vendita in Italia.

Pubblicità

Harry Potter

Nei film di Harry Potter ci sono delle scene in cui la bacchetta magica esplode nelle mani dei bambini e anneriscono le loro facce, senza far loro troppi danni, quasi come succede nei fumetti. Ovviamente la bacchetta in questione non era magica, ma con un meccanismo elettrico isolato male e costruito malissimo, senza alcuna sicurezza, che è esploso quando si è riscaldato.