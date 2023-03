W gli Stati Uniti d’America. Al rogo CZ e Binance ! Accendete il fuoco.

Continua la caccia al mondo delle criptovalute da parte del senato Americano con un nuovo attacco a CZ (Changpeng Zhao) CEO di Binance. Nello specifico Elizabeth Warren e alcuni altri senatori Americani chiedono un controllo di tutte le operazioni effettuate sul famoso exchange (Binance) perché affermano che ci sono delle investigazioni che proverebbero l’utilizzo della piattaforma Binance per ripulire denaro, rubare denaro ai propri utenti e finanziare atti terroristici. Alla data di oggi non esistono prove a sostegno delle teorie dei senatori Americani ma purtroppo il mercato viene intimorito da queste illazioni. Per illazione si intende: “Giudizio formulato per via deduttiva, che ha per risultato una ipotesi” e direi che calza a pennello.

Per onor del vero bisogna dire che Binance è il migliore exchange di criptovalute in circolazione, il più sicuro che continua ad investire per proteggere i conti dei propri utenti, con il più rapido ed efficiente servizio clienti, le spese di transazione tra le più basse se non le più basse e non ha finanziato la campagna elettorale di Biden. Si al campagna di Biden é stata finanziata in gran parte da Sam Bankman-Fried CEO di FTX che é un altro exchange di criptovalute. Sam Bankman-Fried é stato arrestato per pesanti irregolarità commesse nella gestione dell’exchange e il suo exchange é stato messo in bancarotta facendo crollare il prezzo della moneta ufficiale dell’exchange prosciugando i conti della maggior parte dei propri utenti.

Grazie Senatrice Warren e grazie ai tutti i suoi colleghi per preoccuparsi delle eventuali irregolarità di Binance e non aver visto le irregolarità di FTX secondo vostro finanziatore in campagna elettorale.

Come sempre ecco le prime 5 monete per guadagno sul mercato di Binance nelle ultime 24 ore : EPX (Ellipsis) +22%, ALCX (Alchemix) + 13%, QLC (Kepple) 12%, VGX ( Voyager Token) 11%, LOOM (Loom Network) + 10%