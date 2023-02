Raid di tentativi di furti tra il Casone e Ossona

Una serie di tentativi di furti in appartamento, specialmente nelle villette, sono stati segnalati tra Il Casone di Marcallo con Casone e Ossona. Denominatore comune di tutti i tentativi è un furgone bianco. Le notizie sono state rese note nelle ultime ore sui gruppi Facebook della zona.

i tentativi di furti, o aver sorpreso delle persone che erano entrate nel giardino, sono troppo poco per effettuare una denuncia, a meno che non vi siano stati dei danni coperti da un’assicurazione. Quindi le vittime dei tentativi di furto generalmente si limitano a segnalare il rischio corso sui gruppi Facebook dei comuni per avvisare i vicini di casa che ci sono in giro delle bande di razziatori.

Quando riescono ad avere una targa o la descrizione dei ladri la diffondono. In via generale questo basta ad allontanare i ladri dalla zona, perché anche loro sono iscritti nei gruppi Facebook dei paesi in cui intendono colpire dato che li usano per scoprire le abitudini delle possibili vittime e per sapere se qualcuno dà loro la caccia.

Nelle ultime ore I ladri hanno tentato di colpire alcune volte in via Jacini, al Casone, mentre nel weekend erano in azione fra le villette di Ossona. Le segnalazioni effettuate da chi si è ritrovato con la serratura rovinata e con altri danni parlano di un furgone bianco che è stato notato aggirarsi nelle zone colpite dai tentativi di furti. Non si hanno, però, ancora segnalazioni di furti riusciti.