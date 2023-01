Bitcoin. Truffa da 95mila dollari a Milano

Un 40enne di Singapore, ma che abita a Milano, ha perso ieri, verso le 11, 95mila euro in bitcoin. Lo hanno truffato due uomini conosciuti su internet.

Il 40enne aveva messo sul mercato, in internet, i suoi Bitcoin e accettato la proposta di un uomo conosciuto sulle chat dedicate. 110mila franchi svizzeri. I 2 si sono dati appuntamento in un bar di Foro Bonaparte a Milano per effettuare lo scambio.

Il 40enne ha ricevuto la busta con i 110mila franchi svizzeri in contanti e ha trasferito la proprietà dei 95mila dollari in Bitcoin attraverso un sistema telematico a QRCode. Avvenuto lo scambio i due uomini si sono allontanati per pagare il conto del bar e sono spariti. Il 40enne ha controllato le banconote e si è accorto che la maggior parte recava la scritta fac simile e ha chiamato la polizia per sporgere denuncia per truffa.