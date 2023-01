Incidente a Inveruno. Grave una donna di Ossona e 2 bambini in ospedale

Questa mattina poco prima delle 10:20, 6 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che è avvenuto a Inveruno, in via Garibaldi. Tra i feriti ci sono due bambini e una donna, residente in sola che è estratta trasportata al pronto soccorso in condizioni gravi.

Pubblicità

La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto tre ambulanze della Croce Bianca di Magenta, Legnano e Abbiategrasso, oltre a un’auto medica della ATT di Milano. È stato necessario l’intervento dell’eliccorso e dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Milano. I rilievi sono stati affidati ai militari della compagnia dei Carabinieri di Legnano.

Pubblicità

Nello scontro fra più auto, una donna di 47 anni è rimasta ferita gravemente gli è stata trasportata in codice Russo quello di soccorso al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Gerardo di Monza. Due bambini di 10 e 3 anni si trovano al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Magenta e al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Legnano. Sono stati trasportati in codice giallo. In ospedale, verde codice, anche un uomo di 39 anni ed un altro uomo di cui ancora non si conosce l’età.

Dove