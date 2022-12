Chi sta più attento alla sicurezza dei casinò?

Avete preso le dovute precauzioni. L’antivirus e il firewall sono stati installati, evitate di connettervi da una connessione wi-fi pubblica e giocate quasi esclusivamente da casa, poiché non volete essere osservati da occhi indiscreti durante le vostre sessioni di gioco e ritenete la privacy un valore fondamentale.

Tutto bene. Avete anche scelto casinò pubblicizzati ogni dove, per cui cosa mai potrebbe andare male? Beh, magari vi siete connessi in uno di quei Paesi ritenuti non proprio tra i più sicuri al mondo per quanto riguarda la presenza dei casinò online. La legacy del casinò, sarà quella alla quale dovrete prestare attenzione, poiché la legislazione di un determinato Paese può essere più rigida e affidabile rispetto ad un’altra. Scopriamo quali sono i luoghi della terra che riteniamo essere più affidabili in tal senso.

Lassù, sull’Isola di Man

L’avete sentita nominare, ma non avete proprio idea di dove si trovi? Ebbene, l’Isola di Man è situata esattamente tra il Regno Unito e l’Irlanda, due nazioni particolarmente attente a tutto ciò che riguarda il mondo del “gambling” e in particolar modo anche quello dei casinò online. I bookmakers da Regno Unito sono una certezza, sempre!

La tradizione anglosassone è capace di garantire sicurezza delle strutture informatiche dei propri siti di casinò online, così come una formidabile legislazione a tutela dei giocatori. Insomma, presupporre che si venga truffati in uno dei casinò online che vengono ospitati sull’Isola di Man è pura e semplice fantascienza!

Malta e Cipro: piccoli Paesi, grandi responsabilità

Forse vengono considerate maggiormente delle mete di vacanza e dei luoghi esotici da visitare in compagnia di amici e parenti, ma Malta e Cipro offrono di certo un sacco di opportunità per tutti i giocatori di slot machine, Roulette o i diversi giochi di carte dei casinò online.

Farlo con spensieratezza, protetti da leggi forti e rispettate è ancora meglio. Esattamente ciò che accade quando si decide di affidarsi ai casinò online di una di queste meravigliose isole. Recentemente, sono cresciuti esponenzialmente anche i casinò che offrono la possibilità di utilizzare le criptovalute più famose per ricaricare il conto giocatore. Le strutture informatiche offerte da queste due piccole isole è davvero all’avanguardia.

Poter usare i Bitcoin, ad esempio, offre una generosa garanzia di privacy che altri casinò non offrono. La tendenza sembra chiaramente questa e forse, ben presto, ci si ritroverà a poter utilizzare solo criptovalute per qualsiasi transazione si decida di fare online.

Gli Stati Uniti d’America meritano una menzione d’onore

Tra i primissimi posti vogliamo inserire di certo gli Stati Uniti d’America. Questo straordinario e moderno Paese non è di certo nuovo alla tematica dei casinò e li regola con estrema attenzione, sfavorendo i tentativi di truffe e punendo gravemente chi si adora in tal senso.