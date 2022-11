Attenzione alla truffa. Non sono Addetti ASM Magenta

Segnalata la presenza di persone che si spacciano per dipendenti ASM: attenzione, si tratta di una truffa. La stessa Asm ha segnalato un allarme per una truffa che si sta compiendo a Boffalora sopra Ticino e a Marcallo con Casone e che quindi può interessare anche i Comuni limitrofi.

In un comunicato stampa urgente, ASM avverte che è stata segnala la presenza di due uomini che, nella mattinata di giovedì 24 novembre, hanno percorso alcune vie di Marcallo e Boffalora spacciandosi per “dipendenti di ASM Magenta“. I due hanno suonato i campanelli e chiesto alle persone di lasciarli entrare in casa per visionare le bollette del gas e della luce e proporre delle tariffe “che li faranno risparmiare un sacco di soldi”.

Si tratta di una truffa: ASM MGA non si occupa di vendita di gas ed energia elettrica. Si invitano i cittadini che dovessero trovarsi nelle situazioni sopradescritte a contattare immediatamente la Polizia locale del paese di residenza per segnalare l’accaduto o il numero unico 112 per chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.