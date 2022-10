Aerogravity. Halloween in aria

Ad Aerogravity, nella struttura di Pero, in provincia di Milano, tra le possibilità per passare il week end di Halloween, o meglio il periodo dei morti, in modo originale c’è anche quella di provare a volare come volano le streghe e i fantasmi. Nel tubo alto 8 metri si può volare come se si fosse in caduta libera da un aereo, volteggiare come dei pippistrelli, e imitare il volo degli astronauti. Non solo nel periodo dei morti, ma anche in tutti gli altri giorni dell’anno.

E’ l’unica struttura in Italia che permette di effettuare addestramento di volo in caduta libera, una capacità che paracadutisti e astronauti devono avere, ma che tutti dovrebbero provare, almeno una volta. Un’ occasione migliore per passare un halloween completamente diverso dal solito, ma non solo. Si tratta di una esperienza unica, che possono fare tutti senza limitazioni d’età, dai 4 anni in su, in ogni giorno dell’anno.

Le liste di attesa per le prenotazioni forse sono un po’ lunghe, perchè oltre ai paracadutisti dei corpi militari, il tunnel di aerogravity è utilizzato da comitive, gruppi scolastici, famiglie, e da persone disabili. A questo proposito esiste un progetto importante per i disabili e si può affrontare il tunnel in base alle diverse disabilità sensoriali. Negli ultimi giorni Aerogravity è stata al centro di diversi reportage televisivi.

Il briefing

Una parte importante dell’esperienza del volo nel tunnel è il briefing di circa mezz’ora che viene tenuto dagli esperti che gestiscono la struttura. La spiegazione riguarda sia il modo migliore di affrontare l’esperienza, il comportamento da tenere nel tunnel, e l’importanza dell’attrezzatura che si indossa. Si parla anche di cosa accade nel tunnel, del motivo per cui è utilizzato per l’addestramento di astronauti e paracadutisti e di come funziona la gravità e la spinta dell’aria e anche del concetto di alto e basso e del modo in cui sono percepiti.

Il volo

Infatti rispetto alla terra, il tunnel spinge verso l’altro, ma chi è nel tunnel sperimenta la sensazione di cadere verso il basso, quella di volare e si può anche capire come sfruttare l’aria stessa per volar e muoversi in un ambiente a gravita ridotta.

