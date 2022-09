Creatilab. Un nuovo laboratorio creativo a Magenta

Sabato 10 settembre hanno inaugurato Creatilab, un nuovo laboratorio creativo in via Lomeni 13 a Magenta. Una iniziativa che mancava nella galassia il commercio magentino.

Nel negozio si trovano infatti materiali e spunti creativi per creare oggetti e dare vita alle idee. E’ anche poi possibile commissionare su misura e in pronta consegna tableau, centrotavola per matrimoni, battesimi, cresime e compleanni. Si possono far realizzare scritte in polistirolo personalizzate, targhe in legno, quadretti per la nascita, targhe con il nome, tazze con foto, magliette personalizzate, body nascita personalizzati, collane in legno e resina, orecchini, calamite, portachiavi e molto altro. Anche le aziende possono trovare oggetti per l promozione originali, unici e altamente personalizzati, come Loghi aziendali e scritte in polistirolo altamente sceniche. In pratica, tutto ciò che la fantasia suggerisce.

Gli orari di Creatilab

Roberta, che gestisce il laboratorio creativo, ha un magnifico gusto. Vi attende per consigliare, assistere e per aiutare a realizzare quella idea che volete realizzare da tempo. Gli orecchini esposti li ha tutti disegnati lei, ma è pronta ad aiutarvi a crearne di originali, unici, seguendo le indicazione e la vostra ispirazione. Creatilab è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle18.30, in questo primo periodo. In seguito amplierà gli orari di apertura in base alle esigenze dei suoi frequentatori.