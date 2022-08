Rho. Applausi ai Vigili del Fuoco che aiutano due anziani

Lo scorso 29 luglio un piccolo incidente molto comune è capitato anche a due anziani che abitano in via Achille Ratti, a Rho, e arrivano i Vigili del fuoco. Riguardava la possibilità di aprire la porta di casa. Di notte, la porta di casa non si apre più. Che si sia fuori casa o dentro casa, cambia poco. Non si sa cosa fare. I due anziani hanno chiesto aiuto ai Vigili del fuoco che sono arrivati in loro soccorso con l’autoscala e il cestello e sono riusciti ad entrare della finestra dell’appartamento al terzo piano e ad aprire la famigerata porta.

Pubblicità

Per i Vigili del fuoco è un intervento di routine, ma per la coppia di anziani e per i loro vicini di casa è stato un evento straordinario, che ha procurato molte preoccupazioni. Nemmeno l’arrivo di Superman avrebbe causato tanta gratitudine ed entusiasmo. Quando finalmente l’intervento si è concluso, i presenti hanno iniziato ad applaudire i Vigili del Fuoco in segno di sollievo e di ringraziamento per il loro intervento. “vederli arrivare quando non si sa più cosa fare, con quella scala altissima, è stato un vero sollievo. Bisogna dir loro grazie ogni giorno, per quello che fanno” ha detto un dei vicini di casa commentando l’applauso.