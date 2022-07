Carta d’identità a Corbetta. Servizio anagrafe in Loop

Alcuni residenti a Corbetta ci hanno fatto notare che che l’ufficio anagrafe, in cui si rinnovano i documenti d’identità, è andato in loop. Nel senso che di aver continuato a applicare le regole anti contagio per il covid sta creando diversi disagi ai cittadini che si trovano con una lista d’attesa per il rinnovo dei documenti che supera il mese. Però già entrare in quella lista è un miracolo perché non sempre riesco ad ottenere un appuntamento.

Dei racconti fatti, il numero telefonico dedicato dell’ufficio anagrafe del comune risulta essere occupato oppure, quando squilla libero, non risponde nessuno. Non ci si riesce a parlare e quindi a prendere appuntamento neppure passando dal numero di telefono dedicato al centralino del URP (uffici rapporti con il pubblico). Utilizzare il sito internet del comune, per prendere l’appuntamento per rifare i documenti, è difficoltoso perché per alcune operazioni richiede l’utilizzo dello spid.

Lo spid è comodissimo ma non è alla portata di tutti. Sono molte le persone che non ce l’hanno, che non hanno un computer o eri operazioni che effettuo con lo smartphone sono poche e semplici. La popolazione anziana ha infatti diversi difficoltà nell’utilizzo delle procedure elettroniche avanzate e lo spid e una di queste.

Non funziona neppure presentarsi al comune per tentare di prendere un appuntamento in presenza, perché nel gazebo che si trova all’esterno dell’ufficio anagrafe accettano solo le persone che hanno già un appuntamento e non è possibile invece prenotarlo da lì. Insomma molti corbettesi si sentono esclusi, come se fra loro è l’ufficio anagrafe ci fosse un muro impenetrabile e non riescono a fare quelle operazioni che un tempo erano considerate fra le più semplici, come per l’appunto il rinnovo della carta d’identità.

I residenti di Corbetta che si sono lamentati, mi hanno fatto notare che se anche per caso si riesce ad ottenere un appuntamento la tempistica per riuscire a ottenere la carta identità è di circa 20 minuti a testa. Quindi in una giornata lavorativa non si possono rinnovare più di circa 20 carte d’identità, mentre la richiesta i rinnovi è molto alta, soprattutto in questo periodo in cui ci si prepara ad andare per al prima vera vacanza, dopo i sacrifici degli ultimi due anni, e con la nuova libertà dai Green pass.