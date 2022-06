Ambiente e discarica. Il canalino 4 stagioni a Rho

Temo che sarete praticamente stufi di leggere i vari aggiornamenti in merito alla vicenda del canalino pieno di rifiuti che si trova in territorio di Rho giusto alla fine di Via S. Martino. Avreste ragione . L’intera area non brilla certo per la pulizia, non è sorvegliata da impianti di telecamere e, se ci sono anche se ne dubitiamo assai, sono molto ben nascoste le eventuali foto-trappole. Ergo ci scaricano di tutto.

Quando segnalammo anche questo canale, ci risposero in maniera assai “rude” che erano di responsabilità dei Consorzi come Consorzio Olona e/o Canale Villoresi. Ci abbiamo provato e quando ci hanno ignorato (Consorzio Olona) e risposto che non era loro competenza – ci avevamo scommesso – (Canale Villoresi) siamo ritornati dal Comune di Rho solo per dire che ci arrendevamo e che non avremmo disturbato oltre, ma che eravamo intenzionati a rivolgerci alla stampa.

Ovviamente si scoprì che c’era stato un malinteso e qualcuno ci avrebbe messo una pezza, cosa che in parte è avvenuta salvo fermarsi a metà dell’opera. Nel frattempo dal brullo inverno, in quella zona abbiamo visto rinverdire la natura, un alberello ha messo i suoi fiori ed ora scopriamo che si tratta di un susino (varietà goccia d’oro) .Ci manca la foto con l’ambiente in veste autunnale e poi la collezione sarà completa. Chissà se qualche giornale vorrà parlarne. Noi li inviteremo in tal senso. Non ce l’abbiamo con gli Amministratori di Rho ma vorremmo che il territorio venisse trattato come una discarica tollerata o … peggio.

Stiamo a vedere.

Alvaro Cavenaghi

La risposta del Direttore

Caro Alvaro, l’attenzione che hanno le amministrazioni comunali rispetto all’ambiente e alla pulizia, è direttamente proporzionale alla vicinanza del periodo elettorale. Più è vicino più dicono di occuparsene. Chi è preso dalla politica, difficilmente misura in concretezza il proprio impegno, a parte quando si nomina la comunicazione e di conseguenza i giornali. Specie quelli online che finiscono dappertutto e non si sa mai chi legge. Quindi da apolitici, fieramente Green, e assolutamente dalla parte della pulizia e dell’ambiente ti diamo volentieri lo spazio che chiedi sperando che il pepe che metti nella tua lettera finisca direttamente sulla coda dei responsabili della pulizia a Rho, quelli giusti per competenza, ovviamente.

Il Direttore

Ilaria Maria Preti