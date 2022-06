Grave incidente a Ossona

Ieri sera a Ossona , poco dopo le 18.30, un grave incidente ha coinvolto una motociclista, una ragazza di 18 anni, e un camion dell’Esselunga, all’altezza del parcheggio per i camion che si trova in viale Europa, di fronte alla pizzeria Tourlè. Per il giovane centauro non è andata bene.

I soccorsi del Nue 112 sono arrivati subito con un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta e un’ Auto – medica dell’ATT di Milano. Viste le condizioni gravi della giovane motociclista sul posto è anche stato inviato un elicottero del 118, che la ha poi trasportata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, in codice rosso. Non siamo ancora in grado di dire cosa sia successo nella notte. Attendiamo notizie

Ai rilievi e alla viabilità durante l’incidente hanno pensato i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Saranno loro a scrivere il verbale sulle cause dell’incidente, da un giornale non si possono porre ipotesi. Però viale Europa è famoso per essere considerato una pista da autodromo e raramente il divieto di superare il limite di velocità è rispettato, anche se è uno dei punti più pericolosi di Ossona. Nel tempo si sono provate varie vie per convincere chi lo percorre a ridurre la velocità, ma nessuna è risultata convincente.

Un tempo c’era il progetto di rendere viale Europa un viale urbano, trasformandolo in un viale alberato, togliendo i guardrail e disegnando ai lati dei parcheggi. I marciapiedi non servono perchè ci sono le due piste ciclopedonali laterali che li sostituiscono mettendo, fra l’altro, in sicurezza i pedoni e i ciclisti nel modo migliore. Così il viale avrebbe un aspetto urbano e sarebbe naturale abbassare la velocità. Speriamo che si possa attuarlo.