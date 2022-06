Il postino suona e…scappa?Corbetta

Il postino suona sempre due volte? Nemmeno per sogno a Corbetta, ufficio di poste italiane già noto alle cronache per episodi diffusi di disagi e inefficienze. Tra i casi più frequenti e spiacevoli questo: si é in casa ma il postino lascia un avviso di giacenza per la posta non consegnata; avviso che presuppone che proprio il destinatario non abbia risposto al suono del citofono/campanello. Non citofona? Non aspetta il tempo materiale che il padrone di casa risponda? Per questo e per altri motivi si era mobilitato anche il sindaco Marco Ballarini facendo un esposto alla direzione regionale.

L’ultimo caso è successo in via Meroni nella mattinata di martedì 7 giugno 2022. Il postino citofona. La padrona di casa risponde al citofono ma dall’altra parte non risponde nessuno e dalla finestra la stessa vede che chi doveva consegnare la posta stava già andando. Inutile scendere le scale e rincorrere il postino. Questo si era già dileguato e al posto della raccomandata nella casella postale si trova un avviso di giacenza. Che significa? Poter venire in possesso della Posta tra qualche giorno e magari prendere permesso di lavoro se non c’è nessuno a cui delegare il ritiro.

A non finisce qui. La persona telefona subito all’ufficio postale di Corbetta chiedendo di far ritornare il postino. La posta corbettese dice che il fatto non è di sua competenza ma di un altro ufficio. Rilascia Il numero di telefono dell’ufficio in questione ma non risponde mai nessuno. Ritelefona alla posta esponendo il tutto e si sente dire: “Lei vuol fare solo polemica!”. E se in posta iniziassero invece a fare il loro dovere? Tra l’altro nella stessa via e nello stesso giorno si sono verificati episodi simili.