Vanzaghello “invasa” dagli asini

Sono stati notati per la prima volta domenica pomeriggio. Un piccolo branco di asini erano fuggiti al controllo del loro proprietario e avevano iniziato a vagare lungo la via Novara e nelle vie limitrofe del centro del paese. Sembravano tranquilli e ben decisi a farsi una passeggiata alla fiera. Nonostante le tante foto che li segnalavano, nessuno è ancora intervenuto per recuperarli.

Da Facebook

Oggi, nonostante il tam tam di segnalazioni arrivate in Comune e anche tramite Facebook, dopo tre giorni gli asinelli girano ancora placidamente per i fatti loro, invadendo di tanto in tanto la sede della strada provinciale. Sono carini e simpatici, e rappresentano un evento, ma rischiano di essere investiti dalle automobili e di essere coinvolti, o di essere la causa, di incidenti stradali. Specialmente se passeggiano di notte sulle strade con poca illuminazione.

Oggi, scrivono gli abitanti del Comune su “sei di Vanzaghello se”, c’erano degli automobilisti che si sono fermati sulla strada per evitare di investirli e si sono messi a spingerli nei prati e nei boschetti di lato alla strada per poter passare in sicurezza oltre al ponte.

Asini contromano

Domenica scorsa, il 29 maggio, invece, passeggiavano e svoltavano contromano da via Novara verso via dei Mille. La domanda è lecita. Ma un asino che passeggia per strada da solo è equiparabile a un pedone o a un veicolo? E’ una domanda che dovrebbe essere volta alla polizia locale del paese. Io sinceramente non lo so, però so che le immagini pubblicate sul gruppo Facebook dei vanzaghellesi siano abbastanza carine e divertenti, tanto da farle diventare una notizia.