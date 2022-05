Il Milan vince lo scudetto. Piazza Duomo rossonera

Milano, i tifosi del Milan scatenati di gioia per la vittoria dello scudetto della loro squadra si stanno riversando in piazza Duomo, sulal Darsena , in via XV aprile e in piazza Sempione e al Castello. i treni della metropolitana delle linee rossa e gialla saltano la fermata Duomo per questioni di sicurezza. ci sono 30mila persone con striscioni bandiere e fumogeni. Non sembra quasi vero. Non per la partita, ma che possano esserci assembramenti di persone così numerosi e festanti.

Qualunque cosa accada la prefettura fa sapere che c’è un posto di comando avanzato interforze in piazzetta ex Reale, che fa parte del coordinamento di soccorsi e interventi. E’ coordinato da un dirigente della questura ed è composto da carabinieri, vigili del Fuoco, dalla Polizia Locale, dall’AAT 118, dalla Protezione Civile Comunale, come disposto dal Piano di Sicurezza per i Concerti e gli Spettacoli/Eventi che interessano piazza Duomo .

Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate anche in piazza XXV Aprile, piazza Castello, Darsena, piazza Sempione, Casa Milan e lungo le principali arterie cittadine per monitorare e gestire il flusso di tifosi rossoneri scesi in strada per celebrare la vittoria.

San Babila

Anche in piazza san Babila sta affluendo moltissima gente che si dirige verso Piazza del Duomo sventolando bandiere rossonere.

Fuochi d’artificio e altro

Sono già almeno 15 gli interventi dei soccorritori in piazza Duomo nell’ultima ora. Fumogeni, torce rosse e fuochi di artificio sparati in messo alle persone, fanno prevedere un bollettino piuttosto pesante di feriti, in vario modo., di cui potremo riferire solo domani mattina, a festeggiamenti conclusi.