La droga velocizza il cervello così le stupidaggini riescono meglio

Dicono che la droga fa vigilare il cervello più velocemente, forse è meglio però che giri meno velocemente ma con più saggezza. Chissà se il 26enne arrestato lo scorso 18 maggio dalla Polizia di Stato avrà imparato dall’esperienza di questa storia che a tratti risulta persino ridicola.

Un giovane di 26 anni che vuoi procurarsi delle anfetamine e se le fai inviare nel modo più semplice, cioè per posta. Che all’aeroporto di linea che esiste in ufficio che controlla tutti i pacchi in arrivo per essere certi che nessuno usi la posta per inviare della droga. infatti il martedì 18 maggio i funzionari dell’ufficio ADM di Milano 3 presso l’aeroporto di Linate, coordinato dal ufficio investigazioni della direzione antifrode ADM, un banco che conteneva 260 grammi di anfetamine.

Il pacco era indirizzato ad un italiano, che risultato inesistente, e doveva essere consegnato in un negozio di Pieve Emanuele, che risulta completamente estraneo ai fatti.

Insieme alla all’autorità giudiziaria il caso è qui stato quindi preso in mano della squadra mobile di Milano che ha organizzato un servizio di “consegna controllata” del pacco. cioè, Il pacco è stato consegnato al negozio e poi i poliziotti hanno aspettato nelle vicinanze per vedere chi andava a prenderlo. Pochi minuti dopo al negozio è arrivata una email nella quale il destinatario finale informava l’esercizio commerciale che sarebbe passato il corriere a ritirare il plico. infatti Dopo alcuni minuti è arrivato il corriere, anche lui risultato assolutamente ignaro della situazione. Aveva il compito di consegnarlo ad un indirizzo di via Veniero, nella zona Sempione.

Il servizio di consegna controllata e quindi continuato e il fattorino ha consegnato il pacco a destinazione. Ha suonato il campanello dal palazzo è sceso un 26enne che, dopo aver preso in consegna il pacco, è stato fermato dai poliziotti e arrestato.

Il 26enne che ha organizzato una consegna così articolata è un pregiudicato italiano con precedenti per reati contro il patrimonio. era agli arresti domiciliari dopo essere stato arrestato proprio dalla squadra mobile nel novembre 2020 per una rapina compiuta armato di cacciavite ai danni di una farmacia in zona Mecenate. Il giudice ha deciso per lui il rientro in carcere dove arrivare in attesa te la decisione dell’autorità giudiziaria.