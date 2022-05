Sanità. Ossona perde un medico e l’Ats non vuole mandare il sostituto. 1000 persone senza assistenza

Ossona. Sulla vetrina dello studio della Dottoressa Polizzi, in via Patrioti, è apparso un messaggio in cui la dottoressa avvisa che dal primo giugno 2022 lo studio chiuderà definitivamente e invita i pazienti a scegliere un altro medico e a ritirare la documentazione che si trova presso lo studio. Lascia la posizione per motivi personali. Ma c’è di peggio. A quanto pare l’Ats non vuole inviare un nuovo sostituto. Resteranno senza medico di famiglia circa un migliaio di persone, per lo più anziani, che oltretutto sono impossibilitati a scegliere un nuovo medico.

Il fasciocolo elettronico e la scelta del medico

Infatti, aprendo il proprio fascicolo elettronico sanitario messo adisposizione dalla Regione Lombardia si scopre che nessun medico è disponibile per Ossona. E’ possibile sceglierne uno solo nei paesi confinanti, fra cui non esistono collegamenti pubblici ad orari accettabili. Questo succede dal 2018, da quando il medico sostituito dalla dott.ssa Polizzi, il dott Magni, è andato in pensione. Sono 4 anni che a Ossona manca uno dei medici titolari. Lo chiamano ambito carente e dicevano che i bandi per trovare un nuovo medico titolare ad Ossona andavano deserti. il motivo di questa diserzione non è mai stato spiegato.

Appuntamento con il sindaco, ma…

Prima della pubblicazione dell’avviso la situazione era già nota al Sindaco di Ossona, Marino Venegoni. E’ una settimana che stiamo lavorando con Ats per risolvere il problema. Ho un altro appuntamento per settimana prossima”, ha detto il sindaco al nostro giornale

La voglia di Ats di risolvere il problema sembra però poca. Finora non ha fatto nulla per risolvere il problema principale della mancanza del titolare, non vuole inviare altri sostituti siamo al 19 maggio e hanno dato appuntamento con il sindaco per settimana prossima.