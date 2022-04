Corsico. 55 kg di droga e un revolver del box

Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato Comasina avevano saputo che un uomo italiano di 55 anni stava per ricevere un grosso quantitativo di cocaina e che, come era sua abitudine, probabilmente lo avrebbe nascosto in un’abitazione e in un box di Corsico. I poliziotti hanno cominciato a cercare e verso fine settimana hanno individuato sia l’appartamento sia il box segnalati e anche i due uomini italiani che ne avevano la disponibilità.

Quindi, sabato mattina sono iniziate le perquisizioni nell’abitazione del 55enne, che si trova a Corsico, in via Malakoff. L’informazione era esatta. All’interno dell’appartamento c’erano 12 kg di hashish, 2 chili di cocaina un revolver calibro 44 magnum con matricola abrasa e 41 cartucce. L’uomo è stato ovviamente arrestato in flagranza di reato e portato nel carcere di San Vittore a Milano.

PUBBLICITA' E ANNUNCI PER L'AUTONOMIA DEL NOSTRO GIORNALE

La storia non è finita

Il giorno di venerdì santo la Polizia di Stato di Bergamo aveva arrestato un uomo di 51 anni, italiano, per detenzione di cocaina. L’uomo aveva un box in via Molinetto di Lorenteggio, a Milano. Il Molinetto del Lorenteggio è a poca distanza da via Malakoff a Corsico. Quindi sabato i poliziotti del commissariato hanno effettuato una perquisizione anche lì.

PUBBLICITA' E ANNUNCI PER L'AUTONOMIA DEL NOSTRO GIORNALE

Denunciato in stato di libertà, ma resta in carcere perchè c’era già

All’interno del box c’erano 40 kg di hashish contenuti in due grosse scatole di cartone. Il proprietario non ha potuto però essere arrestato in flagranza di reato, in quanto era assente. Era infatti già in carcere per essere stato trovato in flagranza con un buon continuativo di cocaina a Bergamo. Quindi, per questi 40 kg, è stato denunciato in stato di libertà. Resta però dove si trova, cioè in carcere, e questa nuova denuncia va ad aggiungersi alle altre che ha a suo carico.