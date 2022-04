Un cd pro “Amici del Melograno”. Magentino e Abbiatense

Riceviamo e pubblichiamo

E’ ufficiale, giovedì 21 Aprile 2022 uscirà la compilation FAR LOC DAUN BANDIGHE’, un mix di canzoni eseguite da artisti locali che hanno dato il loro contributo artistico in forma totalmente gratuita. Il ricavato delle DONAZIONI RACCOLTE SARA’ DEVOLUTO ALL’ASS. AMICI DEL MELOGRANO per le attività dei ragazzi dell’ Anffas di Abbiategrasso. Il CD sarà disponibile, giovedì 21 e domenica 24 aprile a Corbetta in occasione della 460° FESTA DEL PERDONO, in piazza 1° Maggio presso lo stand dell’ Associazione AMICI DEL MELOGRANO.



Alle h 18.00 di domenica 24 aprile2022, presso la Gelateria Mondo in Via Verdi 82, si terrà la presentazione ufficiale della compilation con brani inediti come STRADA PER CASSINETTA 27 e di altri notissimi gruppi locali. Ci sarà un aperitivo ed ospiti a sorpresa. ( CONDIZIONI METEO PERMETTENDO – E’ CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE ). L’associazione AMICI DEL MELOGRANO RINGRAZIA:

PUBBLICITA' E ANNUNCI PER L'AUTONOMIA DEL NOSTRO GIORNALE



Tutti i cantanti che hanno dato il loro contributo artistico in forma totalmente gratuita, i musicisti e gli arrangiatori, in particolare ROGER RONZIO & RED PORATI per gli arrangiamenti di STRADA PER CASSINETTA 27, lo studio di registrazione MUSIC FACTORY (di MAGENTA) e per l’editing STEFANO MENESCARDI ( CANNUCCIA ). A riferire il tutto, lo Staff di RADIO – NSDCQ con Sebastiano Parafioriti