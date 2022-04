Piccola riflessione: Perché tutti questi “bonus”?

Il problema oggi che le casse si stanno svuotando e i soldi per tutti non ce ne sono. Il Governo non può mantenere 60 milioni di italiani senza lavorare e continuare dando sussidi. Il Governo deve dare le condizioni al privato di lavorare! In 2 anni tra chiusure, obblighi e restrizioni cosa hanno fatto?

Consigli e di autosostentamento

Hanno preferito ricorrere ai bonus, alla cassa integrazione e ai ristori. Miliardi spesi male che non stanno salvando le imprese. Invece dei bonus bebè dovevano e pensino di più a investire sul Lavoro con i nostri soldi e metterli in busta paga per investire sul giovane che cresce con la scuola-lavoro. O il Governo sono ottusi ed il Sindacato ci va a ruota o lo fanno apposta ed i Lavoratori sono felici come le pasque oggi.

Consigli e di autosostentamento

Se tu dai dei bonus a pioggia oggi, quando va in pensione un lavoratore questi soldi presi oggi, li perderemo come potere d’acquisto domani. Invece le aziende continueranno ad avere profitti inalterati. Vedrete che andranno di più agli extracomunitari ed il lavoro rimarrà al palo. Questi soldi bisogna investirli come fanno in Francia: scuola-lavoro pagato dallo stato per tot anni per ogni figlio, ad esempio. Senza bonus: meno spesa pubblica, meno tasse, più libertà e scelta per i cittadini. Firmato: M.A.H.

Consigli e di autosostentamento

Ecco l’elenco dei bonus: