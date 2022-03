Non li si vede spesso in circolazione, ma anche gli autobus per scuola guida devono avere allestimenti speciali per permettere agli aspiranti autisti di imparare a guidare in sicurezza questi mezzi speciali. Sono considerati i mezzi speciali perché l’autista di un autobus a la responsabilità della vita e della incolumità di molti passeggeri e la sua preparazione è estremamente importante.

Gli autobus per scuola guida devono essere allestiti in modo da garantire la sicurezza non solo dell’aspirante autista ma anche dell’istruttore che deve potersi sedere accanto all’ allievo durante le lezioni di guida pratica.

Osservando da vicino un autobus normale si nota subito che il posto dell’autista è singolo. Invece l’autobus per scuola guida deve avere due postazioni al posto di guida e quella dell’istruttore deve dargli la possibilità di intervenire velocemente con i doppi comandi, escludendo quelli principali, in caso di pericolo. Un errore, Infatti, durante una lezione pratica di guida di un autobus può avere conseguenze molto più gravi rispetto a quello che può succedere durante una lezione di guida pratica con un automobile.

Per questo le agenzie e le aziende che si occupano di preparare gli autisti per gli autobus si appoggiano a delle ditte specializzate per allestire gli autobus per scuola guida. Si possono usare anche autobus datati e usati ma gli allestimenti chi vengono inseriti per trasformarli in mezzi adatti ad imparare a guidare devono rispettare rigorosamente le normative che la legge prevede.

Oltre ai i doppi comandi e alla postazione per l’istruttore , e del caso anche al gancio per il rimorchio per i bagagli deve essere facilmente riconoscibile come autobus per scuola guida, in modo che quando si fanno le prove pratiche nel traffico gli altri automobilisti siano consapevoli di trovarsi di fronte un mezzo guidato da una persona che sta imparando insieme al suo istruttore.

L’autobus deve quindi avere sui lati delle fiancate, sul muso e sul retro la scritta “Scuola guida”. Molte agenzie che si occupano di preparare autisti di autobus utilizzano gli spazi intorno alla frase scuola guida per inserire delle grafiche personalizzate e dei loghi che le identifichino. Non è solo un modo di farsi pubblicità mentre si lavora ma è anche un metodo per rendere facilmente riconoscibile l’autobus e l’agenzia che ha la responsabilità.

Gli autobus per scuola guida, inoltre, una volta allestiti e preparati, devono essere collaudati da del personale tecnico. I costruttori di autobus sono molti e ognuno ha un suo sistema di guida, con particolari differenti e quindi l’allestimento deve essere praticamente su misura della marca e del modello di autobus e ogni particolare accessorio mira sempre a migliorare la sicurezza dell’insegnamento sul campo. Si può dire, quindi, che gli autobus per scuola guida che sono quasi sempre personalizzati su richiesta del cliente, unici e ripetibili.

Al giorno d’oggi non sono tanti giovani che sognano di diventare un autista pubblico di autobus. E’ un lavoro di grande responsabilità, richiede grande attenzione e costa molta fatica. Pochi anni fa però erano tanti i bambini che sognavano di imparare a guidare i camion e gli autobus una volta diventati grandi. Di fatto è un lavoro ancora per pochi ma di grande utilità sociale e ambientale. Senza trasporto collettivo con gli autobus infatti rimarrebbe solo quello effettuato con le auto da Massimo 9 posti, e l’inquinamento crescerebbe.

In ognuno di noi c’è inoltre il ricordo di almeno una gita fatta in compagnia in un autobus, quando ci si siede in fondo per cantare insieme, magari accompagnati dalla chitarra, oppure quando ci si sale in compagnia degli amici per recarsi ad assistere alla partita della squadra del cuore. Sono esperienze che senza un autista di autobus preparato ed esperto non potrebbero essere vissute.