Come passare una giornata a Milano

A tutti noi piace prenderci il nostro tempo quando viaggiamo, ma a volte questo lusso non è disponibile. Infatti, può capitare di avere solo un giorno, massimo due per visitare un posto. Ma quando si parla di viaggiare in Italia, vengono in mente alcune città di questo bellissimo paese. Milano fa parte di queste ed è anche una delle più conosciute al mondo come capitale italiana della moda e come capitale economica d’Italia. Grattacieli moderni e alla moda sono disseminati in tutto il centro cittadino, modellato da splendidi edifici storici.

Milano, come la maggior parte delle città italiane, è ricca di storia e cultura; visitare tutti i musei di Milano in un giorno sarebbe impossibile. Tuttavia, tutte le principali attrazioni e gli edifici famosi si trovano vicino al centro città. Questo significa che puoi passeggiare per tutto il centro di Milano in un giorno e vedere tutti i principali punti di interesse, anche solo dall’esterno.

Di sicuro ci sono altri posti da scoprire, ma noi abbiamo pensato a questi per una giornata a Milano, e ovviamente abbiamo incluso anche dei posti dove mangiare.

Duomo di Milano

Con un solo giorno a Milano, non c’è posto migliore per iniziare il tour della città, del famoso Duomo: di classe, elegante e imponente. La vista frontale del Duomo di Milano, con i tanti piccioni arroccati nella piazza, è una delle più iconiche immagini. La magnifica cattedrale di Milano, è la cattedrale gotica più grande al mondo e una delle attrazioni imperdibili della città.

L’interno del Duomo di Milano è magnifico quanto l’esterno: colonne riccamente decorate e imponenti pavimenti in marmo italiano intarsiato dominano lo spettacolo. I panorami dall’alto sono da non perdere, non solo potrai avere ai tuoi piedi la piazza e l’intera città di Milano, ma potrai anche vedere le montagne in lontananza. Lo spettacolo più impressionante, tuttavia, è un primo piano delle torri della cattedrale, che puoi esplorare tramite un sistema di scale interconnesse sul tetto. Ci sono due modi per raggiungere i tetti del Duomo: una scala o un ascensore, dipende da quale metodo vorrai scegliere.

Galleria Vittorio Emanuele II

Se hai mai visto le foto dell’architettura di Milano, probabilmente hai visto questo delizioso centro commerciale con le sue elaborate pietre e cupole di vetro dettagliate. È situato vicino alla Piazza del Duomo, e all’interno della struttura si trovano negozi dedicati all’alta moda e all’eleganza. Fu costruito nel 1867 per commemorare l’Unità d’Italia ed è decorato con splendidi mosaici che rappresentano le varie città del Paese. Anche se il tuo budget non consente uno shopping improvvisato di Gucci, una passeggiata lungo la famosa Galleria dovrebbe essere nella tua lista di cose da fare a Milano in un solo giorno.

Un fatto divertente di questo posto è la presenza di un toro nel mosaico sul pavimento, e la tradizione dice che se metti il tallone sulle palle del toro e giri tre volte avrai fortuna. Le piastrelle che compongono il toro hanno dovuto essere rifatte più volte nel corso degli anni perché si consumano rapidamente a causa del numero di persone che ci girano sopra ogni giorno.

Parco Sempione

Arco della Pace Milano

Puoi entrare al Castello Sforzesco e attraversare il Parco Sempione gratuitamente. Questo è il parco più grande di Milano ed è un bel posto per passeggiare, e inoltre, essendo abbastanza, puoi camminare fino all'Arco della Pace. Questa bellissima e imponente porta della città è una tappa d'obbligo a Milano. È anche circondato da una miriade di bar e ristoranti alla moda, dove potrai goderti un drink.

Dove mangiare a Milano

Se stai cercando un ristorante veramente tipico da visitare durante la tua giornata a Milano, vai da Don Lisander, che ha sede in una bellissima chiesa antica a pochi minuti dalle principali attrazioni della città. Ratanà, invece, propone una rivisitazione moderna della cucina milanese. Aspettati ingredienti di stagione, presentazione fantasiosa e forse anche qualche sorpresa.

Ma il campione di tutti i tempi rimane Luini, un piccolo negozio, aperto nel 1888, è specializzato in “panzerotti”, che praticamente sono dei piccoli calzoni fritti. Hanno anche deliziose scelte disponibili con Nutella per i più golosi. Non ci sono tavoli o sedie dove sedersi, ma ti puoi fermare, prendere un panzerotto e mentre lo mangi puoi continuare ad esplorare la magnifica città.