Guerra Russia e Ucraina. Sono iniziati gli scontri

guerra Russia ucraina. Queste sono le notizie della notte. E’ Impossibile inviare e ricevere sms e telefonare nella zona di Donetsk. il sito internet del ministero degli esteri ucraino è sotto attacco hacker- Da Sigonella, in Sicilia, intorno alle 23 è partito un drone che attualmente sta sorvolando la nuova linea di confine fra la repubblica di Donetsk e l’Ucraina, quella dichiarata da Putin. Non è sulla linea di fuoco, dove si combatte. Lo si può vedere perchè tiene il trasponder acceso , e anche qua dall’Italia è possibile seguirne la rotta. Alcune notizie dicono che sono iniziati gli scontri diretti intorno alle 23, ma in realtà sono due giorni che si sparano cannonate su tutta la linea.

Il drone non si avvicina a Mariupol. Questa cittadina è sotto il controllo delle truppe ucraine, ma è stata indicata come parte della repubblica di Donetsk. Nel resto dell’ Ucraina hanno sistemato dei trattori sulle piste di atterraggio degli aeroporti. Servono per evitare che le piste possano essere usate per l’atterraggio di aerei nemici. E’ più scena che altro. Gli aerei militari del giorno d’oggi non hanno bisogno di grandi piste per atterrare.

Un aereo militare turco è partito a poco dopo mezzanotte, ha fatto sosta a Odessa e ora è diretto a Kiev. Ci sarà a bordo il presidente Erdogan, che tenta una via di pace? E’ notte, i cannoni dei carrarmati e dei mortai ogni tanto tuonano . E’ la guerra che non ci aspettavamo più, quella che abbiamo temuto per tutta la guerra fredda negli anni ’70, e che è arrivata quando la guerra fredda è finita da 30 anni. Russia contro America. E la Russia gioca in casa.