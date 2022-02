Arluno, e non solo, e le prostitute

Questa mattina mi è arrivata una email da un cittadino di Arluno. Era indirizzata al sindaco di Arluno con l’indirizzo della nostra redazione in copia conoscenza. La posso quindi considerare come una lettera aperta di un cittadino che scrive a un giornale e nel contempo al suo sindaco e che vuol rendere pubblico quindi il suo pensiero. Come ogni lettera di protesta ha qualche tono un po’ duro ma è comunque pubblicabile.

Ecco l’email

“Salve. Scrivo questa mail per la disperazione di non poter cambiare casa in questo momento. Vorrei cambiar casa a causa, solo ed esclusivamente, di tutte le prostituite NUDE ceh si trovano in strada nel nostro paese e nei paesi limitrofi. Vi chiedo di prestare attenzione alle strade all’entrata e all’ uscita di Arluno, anche quelle delle autostrade, perché ne sono piene. È possibile che io, con mia nipote piccola, dobbiamo essere sconvolte da tutto ciò? E tutti i bambini che assistono? Per non parlare di tutta la storia che c’è dietro a queste prostitute.

Non è sicurezza nei NOSTRI confronti. Perché la giustizia non c’è ? È possibile che in ogni angolo di strada di Arluno e dei comuni limitrofi ci siano corpi al vento di donne? Ma il rispetto non esiste più? Perché loro sono autorizzate a tutto? E soprartutto, PERCHÉ VOI NON FATE NIENTE? Avevo scelto Arluno per il verde che la circonda. Solo ora ho scoperto tutto lo schifo che gli appartiene.”

Le strade provinciali da Arluno a Cornaredo, a Rho, Pogliano, Vanzago, sono piene di prostitute romene ben poco vestite. Le leggi italiane sono molto tolleranti sulla prostituzione. E’ punito lo sfruttamento della prostituzione ma salvaguardata la libertà delle donne di far ciò che vogliono. Il fatto che siano tutte romene, cioè cittadine di uno stato dell’unione europea, le mette al riparo anche dall’essere portate in questura per l’identificazione. Con una carta di identità romena, cioè, possono andare dove vogliono.

La polizia locale

L’email è stata inviata nel primo pomeriggio quindi ci vorrà ancora qualche giorno prima che il sindaco risponda. Nel frattempo però, ho chiesto al comandante della Polizia locale di Arluno, il dott. Pietro Micalizzi se era successo qualcosa di particolare negli ultimi giorni. La risposta è stata come sempre esatta e chiara. Tutti i comuni della zona sono nella stessa situazione e soffrono di questo grave problema senza poter far molto a causa delle leggi italiane. Ci sono dei periodi in cui sono più numerose e altre meno. Con la pandemia erano quasi sparite, ora invece sono tornate.

Se mostrano il sedere, se sono senza mutande, le si può fermare per atti osceni, ma nella stragrande maggioranza delle volte è una questione di un paio di centimetri di stoffa di differenza con i pantaloncini estivi di qualunque innocente ragazzina. I magazzini del comune sono pieni di sedie raccolte nei luoghi in uci le lasciano per utilizzarle quando entrano in serivizio Per creare azioni di disturbo, la polizia locale organizza dei passaggi in auto nelle aree frequentate in modo da scoraggiare i clienti.

Il regolamento del comune di Arluno

C’è un articolo del regolamento comunale di Arluno, mutuato da una ordinanza periodica del sindaco, che vieta a chiunque di fermarsi a contrattare con le prostitute. La sanzione amministrativa è di 200 euro. ” i controlli sono quotidiani, e sono effettuati in base alle leggi esistenti” ha detto il comandante Micalizzi. Di più la polizia locale non può fare, perchè lo stato italiano non ha fatto delle leggi e delle sanzioni che permettono di contrastare la prostituzione su strada.

L’intervento della squadra mobile di Milano

Nel 2019 c’era stata una operazione della squadra mobile della questura di Milano (Leggi qui la storia degli arresti a Mantegazza di Arluno) legato ad un traffico di donne e droga che si era conclusa con alcuni arresti, e per un po’ di tempo la prostituzione è stata lontana dalla zona. Poi però è tornata, e ora mancano le armi legali per contrastare lo scandalo e il degrado morale e ambientale che provoca.