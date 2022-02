Ossona, si cercano 2 ladri. Uno vestito da poliziotto e uno da tecnico del gas e della luce

Un furto perpetrato da 2 ladri oggi a Ossona. La notizia è viaggiata velocemente sui social, diffusa per avvisare tutti che in giro per il paese c’erano due ladri particolarmente abili nel convincere le persone ad aprire loro la porta e a lasciarli entrare in casa. Una famiglia in via Montenero è stata derubata dopo averli fatti entrare. uno dei due aveva indosso degli abiti che ricordavano in modo vago quelli di una divisa da poliziotto, mentre l’altro si faceva passare per un tecnico del gas della luce.

Link sponsorizzati

Insomma i due davano l’idea di essere persone di fiducia che dovevano lavorare effettuare un compito. Tanto è bastato, in un momento in cui si è tutti in ansia, per non insospettire I due hanno fatto finta di fare dei controlli e poi se ne sono andati alla casa è stato a quel punto che i residenti si sono accorti di essere stati derubati.

Link sponsorizzati

Non appena ricevuta la notizia del furto, che è stato denunciato, paese si è mosso mi sono cominciate le ricerche dei due ladri. Molti messaggi sono stati scambiati su WhatsApp ma i due non sono stati avvistati. Sono probabilmente spariti attraverso i campi.

Link sponsorizzati

Qualche anno fa, per non farsi riprendere dalle telecamere, ladri Pietro Fattori che venivano alcuni campi Nomadi nei paesi vicini avevano l’abitudine di passare da via Redipuglia , una via di poco passaggio che sfocia su la tangenziale di Ossona.