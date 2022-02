Carlo Bertoglio tendaggi e tessuti d’arredamento, Magenta. Competenza e innovazione da 3 generazioni

Attenzione alla qualità, originalità delle proposte ma anche competenza dettata dalle tre generazioni che operano all’interno dell’attività fondata nel 1958 da Carlo Bertoglio e dalla moglie Renata, nonché il valore aggiunto della passione nel fare il proprio lavoro. E’ questa l’azienda di famiglia che opera da circa 60 anni nel Magentino e che oggi ha ampliato i suoi confini e i suoi orizzonti: confezionamento, realizzazione in laboratorio, consulenza di interior design e uno showroom rinnovato nel 2022.

Loro sono Alessandro, Antonella, Lucia e Paola, ma anche i giovani Carlo, Claudio, Renata e Roberto che ogni giorno sono all’opera. Ciò che caratterizza la “Carlo Bertoglio” è infatti una forte attenzione al servizio, che la rende vero partner dei propri clienti, in quanto va oltre alla presentazione dei propri prodotti, offrendo consulenze d’arredo e individuando le soluzioni più idonee all’ambiente del cliente che si va ad arredare.

Qui si può trovare il tessuto e il tendaggio adatto per ogni necessità e gusto: dal tradizionale all’innovativo fino al disegno di tendenza per i tendaggi da interni; ed ancora, dai materiali hi-tech usati per le tende tecniche come ad esempio le veneziane, oppure le tende a rullo, ai tendaggi da esterni come quelli da sole.

Materiali hi-tech per i complementi d’arredo

Immancabili il lino con colori naturali, il cotone, ma anche il poliestere, lo jacquard, gli stampati e i ricami. Tutto ciò che è proposto è di altissimo livello, pensato per durare nel tempo, per essere un complemento d’arredo. Non manca il buon rapporto qualità-prezzo. Tante altre soluzioni di arredo sono altresì visionabili al sito www.carlobertoglio.net e nello show room aperto da lunedì a venerdì (8.30-12 e 14-18.30) e il sabato (9-12 e 15-18). La S.r.l. ha oltretutto una propria pagina facebook (Carlo Bertoglio Tende e stoffe d’arredamento) ed è visionabile anche su instagram. Contatti: telefono 02 9729 7242 mail commerciale@carlobertoglio.it

Consulenza interna grazie all’interior design

Il futuro ecosostenibile

Il futuro è inoltre già presente alla “Carlo Bertoglio”, da sempre azienda lungimirante. E’ infatti in realizzazione un’area espositiva con tessuti, materiali e complementi d’arredo ecosostenibili e riciclabili: dal tendaggio al pavimento, dalle lampade ai divani e rivestimenti. Un polo dove il cliente entra e può trovare tutto ciò che può rendere la sua casa ecosostenibile dal punto di vista dell’arredamento e del design.

Grande varietà di scelta in tessuti di alta qualità

Un po’ di storia

Carlo Bertoglio senior è figlio dei suoi tempi e icona del detto “rimboccarsi le maniche”: di giorno lavora in fabbrica e di sera vende biancheria per la casa confezionata, nonché tessuti per l’abbigliamento. Il suo negozio è la bicicletta e la sua forza è la famiglia. Con la moglie Renata, nel 1958, fonda ufficialmente la sua attività che è ancora oggi un punto commerciale di riferimento per il territorio.

Ricordi degli esordi

Gli esordi vedono la sede in via Gaibaldi, ma da 43 anni l’attività si è trasferita nella strada Padania Est, al civico 8, a Magenta. Dieci anni dopo la sua fondazione la lungimiranza del signor Carlo sviluppa la vendita all’ingrosso, creando collezioni di tendaggi e tessuti distribuiti su tutto il territorio nazionale, attraverso una rete di vendita tutt’oggi attiva con agenti in tutte le Regioni e all’estero. L’evoluzione nei decenni è stata continua ma una cosa resta intatta: l’essenza della conduzione famigliare che si basa sul rapporto diretto con il compratore e la costanza del lavoro quotidiano svolto direttamente sul campo dai Bertoglio.