Milano sotto vento. Danni in tutta la città ( le immagini e i video)

Milano. Il forte vento di questa mattina non ha perdonato Milano. Sono volati via parti di tetto della stazione Centrale, del liceo Boccioni e dell’istituto Molinari. In piazza Prealpi alcune piante, cadendo sotto il forte vento, hanno colpito le auto in sosta. I vigili del fuoco hanno comunicato che ci sono in atto 135 emergenze in cui è stato richiesto il loro intervento.

Alberi sulle auto

È iniziato tutto stamattina come un’allerta forse preso troppo sottogamba. Alle 11 sono arrivate le prime notizie sui crolli delle piante in piazza Prealpi. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma i danni sono ingenti. Auto e e furgoni sono stati colpiti in pieno dalle piante. Le foto sono di Gianluca Preti

Poco dopo verso mezzogiorno è arrivata la notizia che una parte del tetto della stazione Centrale era volato via sotto l’effetto del vento forte. Riguardano l’intervento di emergenza da parte dei Vigili del Fuoco. Ci sono anche altri tetti da cui sono stati trappati alcuni pezzi. Alcune palazzine private, ma dal tetto dell’edificio del liceo Boccioni sono caduti parecchi calcinacci e degli studenti dell’istituto Molinari hanno pubblicato un video in cui si vede il momento in cui il vento sta per strappare una parte del tetto.