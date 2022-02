Crolla la pianta sul posteggio. Corbetta

Il forte vento di lunedì 7 febbraio 2022 ha creato non pochi disagi e danni. Il sindaco di Corbetta Marco Ballarini ha chiuso in maniera precauzionale il parco comunale di Villa Ferrario e ha invitato per telefono i cittadini a prestare attenzione ai luoghi in cui sono presenti alberi ad alto fusto.

Link sponsorizzati

Infatti, nella mattinata di lunedì, una grossa pianta si è spezzata cadendo nell’altrettanto grosso parcheggio di via Meroni, ovvero sia una parallela alla strada in cui si trova la caserma dei vigili del fuoco.

Link sponsorizzati

Per fortuna non ha investito mezzi o persone. Solo un grosso spavento per i residenti che hanno sentito il boato.

Link sponsorizzati

Danni anche al cimitero comunale: una scala di metallo alta alcuni metri è stata buttata a terra dalle folate di vento e trascinata via. Per fortuna non ha ferito nessuno.