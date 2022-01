Sentire a ogni età è vita. Affidati a UditoClinic. Corbetta

Perché solo rischiare di non ascoltare la vita? Le prime parole dei nipotini, le canzoni della gioventù, i programmi preferiti in tv, la voce degli amici. Perché farsi ripetere più volte frasi e domande, rischiando di fraintendere, di dare l’impressione di non capire, anziché non sentire? E perché non dare ai propri genitori, a se stessi e a volte anche ai bambini nati con problemi uditivi, la possibilità di risolvere un problema di per sé risolvibile? Ecco allora che a venire in aiuto è UditoClinic, sito nella centrale via Verdi, numero civico 23, di Corbetta (cell 331.5383521 e-mail info.uditoclinic@gmail.com) . La competenza è certa ma il valore aggiunto sta nell’accoglienza e nella cortesia del personale, nonché nelle visite/assistenza a domicilio, nella raggiungibilità della sede (in pieno centro storico con posteggi gratuiti posti davanti all’attività) e alla convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Controllo dell’udito gratuito

A partire dal 1° Gennaio 2022 tutti gli aventi diritto potranno ricevere gratuitamente i propri apparecchi acustici qualora si abbiano determinati requisiti previsti dal Servizio Sanitario Nazionale. E’ altresì possibile, in ogni caso, richiedere un test gratuito dell’udito che verrà eseguito in sede con l’apparecchiatura idonea e con una cabina professionale dedicata a questo tipo di monitoraggio. Il test completo dell’udito durerà circa 30 minuti.

Apparecchi acustici, riparazione e assistenza multimarca

Grazie al progresso della ricerca nel campo degli apparecchi acustici, oggi si hanno a disposizione soluzioni che, oltre a garantire il massimo comfort nell’ascolto, hanno un design assolutamente discreto (quasi invisibile a chi non sa che la persona sta portando questo tipo di apparecchi). Le nuove tecnologie offrono infatti una vastissima gamma di soluzioni acustiche tra cui poter scegliere, per soddisfare le esigenze di ogni persona. Ecco perché l’applicazione degli apparecchi segue necessità e richieste individuali e personalizzate. Non bisogna poi pensare che l’apparecchio acustico sia da collegare necessariamente all’anziano o a una persona che non ha dimestichezza con l’odierna tecnologia. Oggi gli apparecchi acustici sono infatti anche ricaricabili e dotati di connettività wireless che, senza fili, si connettono a: TV, Smartphone e ad altri dispositivi per ascoltare meglio ciò che si preferisce. Si offre altresì il servizio di riparazione e di assistenza multimarca sui vari tipi di apparecchi acustici.

Otoprotettore standard e su misura

L’otoprotettore è un dispositivo di protezione individuale studiato appositamente per l’apparato uditivo: su misura e universali in grado di proteggere l’udito dall’esposizione a forti rumori, creando una vera e propria barriera tra il sistema uditivo e le onde sonore a elevata energia. Questo tipo di protezione acustica è destinata a chi, per ragioni professionali o per hobby, è esposto a livelli sonori elevati oppure a chi desidera semplicemente concentrarsi, per studio o lavoro, senza che vi siano rumori esterni e distrazioni. Meno isolanti dei caschi anti-rumore e più efficaci e comode di cuffie, inserti auricolari e tappi in gommapiuma, alcuni modelli di otoprotettori su misura e universali dispongono anche di un’ampia gamma di filtri che garantiscono un’attenuazione dei rumori intensi a determinate frequenze o un’attenuazione lineare che facilita la comprensione di una conversazione.

Parola alle esperte..con preventivo

“Vogliamo ricordarvi che il calo uditivo non è solo una questione di età perché esistono molteplici cause che possono provocare una perdita uditiva, e noi di UditoClinic siamo qui per aiutarti. Ti accompagneremo in tutto il percorso riabilitativo: dall’esame audiometrico alla scelta dell’apparecchio acustico per poi configurarlo e adattarlo in base ai tuoi parametri, inoltre saremo presenti anche per assisterti nella manutenzione per permetterti di essere sempre pronto/a ad ascoltare.

Utilizziamo le migliori tecnologie disponibili sul mercato per garantire il massimo dell’efficienza. La parte più importante del nostro lavoro consiste nel seguire la persona per tutto il percorso di rieducazione all’ascolto dei suoni, instaurando un rapporto umano di fiducia e collaborazione. L’apparecchio acustico, pur essendo l’unico strumento di recupero uditivo, da solo non basta. Il nostro obiettivo è quello di aiutare le persone che si rivolgono a noi a causa di un deficit uditivo permettendo loro di: sentire meglio, sentirsi meglio e soprattutto SENTIRSI BENE”. Per questo si effettua anche un percorso di rieducazione all’ascolto. Per tutti i servizi è possibile la prenotazione e la richiesta di informazione on line, compresi i preventivi per le varie soluzioni richieste.